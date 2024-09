Marc Marquez: «Möchten den Schwung mitnehmen»

Seinen Doppelsieg in Aragon konnte MotoGP-Ass Marc Marquez (Ducati) kaum feiern – am kommenden Wochenende geht es bereits in Misano weiter. Die Erwartungen für die Rennen an der Adria spielt der Spanier herunter.

In Aragon gewann Marc Marquez zum ersten Mal seit drei Jahren wieder einen Grand Prix in der MotoGP. In Misano war der achtmalige Weltmeister in der Vergangenheit sehr erfolgreich – dort siegte er zuletzt 2021, damals noch auf der Repsol-Honda. In bestechender Form präsentierte sich Marquez auch am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum bevorstehenden Misano-GP, wo sein dominantes Wochenende in Aragon im Mittelpunkt stand.

Beim ersten Test nach seinem Teamwechsel in Valencia 2023 kehrte Marquez nach seiner ersten Ausfahrt mit der Ducati mit einem breiten Lächeln in die Gresini-Box zurück und teilte mit seinem neuen Crew-Chief Frankie Carchedi die ersten Eindrücke. War ihm zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass er wieder im Kampf um die Spitze mitmischen würde? «Ich habe sofort realisiert, dass meine Entscheidung die richtige war», antwortete Marquez auf diese Frage. «Es war wichtig, etwas zu ändern. Ab der ersten Ausfahrt wusste ich, dass der erste Sieg nur eine Frage der Zeit war.» Doch eine große Baustelle sieht Marquez weiterhin: «Wir müssen konstanter werden. Jorge Martin und Pecco Bagnaia sind in diesem Punkt besser als wir.»

In Aragon gelang ihm ein nahezu perfektes Wochenende. Wie fühlte es sich für Marquez an? «Zu wissen, dass man schneller ist als die anderen, erleichtert vieles. Mein Ziel, einen Sieg zu erreichen, habe ich nun erreicht. Nach Aragon sollten wir den Schwung mitnehmen.»

Der 31-Jährige nutzte den Mittwochabend, um seinem ehemaligen Team einen Besuch abzustatten. Auch sein früherer Crew-Chief Santi Hernandez gratulierte ihm nachträglich. «Wir hatten ein schönes Abendessen mit Gresini. Danach bin ich zur Repsol-Honda-Box gegangen. Die Jungs haben sich für mich gefreut. Wir haben viele intensive Momente gemeinsam erlebt, sie sind ein wichtiger Teil meines Lebens.»

Auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli ist Marquez der erfolgreichste Fahrer. Seine Erwartungen für die bevorstehenden Rennen spielte er herunter. «Ich möchte mit dem gleichen Gefühl wie in Spielberg starten. Das wäre ausreichend und realistischer. Vor allem in den Rechtskurven müssen wir uns noch verbessern.»

Mit seinen Siegen in Aragon konnte Marquez wichtige Punkte auf WM-Leader Jorge Martin gutmachen. Mit 229 Punkten fehlen ihm zwar noch 70 Zähler auf den Pramac-Ducati-Piloten, doch bei den verbleibenden acht Rennwochenenden sind noch maximal 296 Punkte für einen Piloten zu vergeben. Priorität dürfte jedoch haben, seinen dritten WM-Rang vor Enea Bastianini (228 Punkte) zu verteidigen.