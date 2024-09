Jorge Martin: «Es ist wichtig, immer da zu sein»

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin kommt als WM-Führender nach Misano. 2023 konnte der Spanier dort einen Doppelsieg feiern. Kann er seine Erfolge wiederholen? Die Voraussetzungen sind in diesem Jahr anders.

Nach dem für ihn erfolgreichen Meeting im MotorLand Aragon liegt Jorge Martin (Pramac Ducati) 23 Punkte vor Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati), auf Aragon-Dominator Marc Marquez (Gresini Ducati) hat er 70 Punkte Vorsprung. Mit seiner Konstanz konnte Martin an den letzten drei MotoGP-Wochenenden sechs zweite Plätze erzielen und viele Punkte sammeln.

An den Misano World Circuit Marco Simoncelli hat der Spanier sehr gute Erinnerungen. Letztes Jahr erlebte er dort ein perfektes Wochenende – mit Pole-Position und Siegen im Sprint und im Grand Prix. «Es ist schön, wieder hier zu sein, nach den Erfolgen im letzten Jahr», sagte der 26-Jährige in der Pressekonferenz am Donnerstag in Misano. «Aber was ich in der letzten Saison gemacht habe, ist egal. Jetzt ist es wichtig, sich weiter zu verbessern und zu lernen. Das Level ist in den letzten Rennen enorm gestiegen. Ich habe das Gefühl, dass ich Fortschritte erziele und besser werde, aber das machen auch die anderen.»

2023 gewann Martin beide Rennen jeweils vor Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) und Bagnaia. Glaubt Martin, dass er sein großartiges Misano-Wochenende vom letzten Jahr wiederholen kann und nach den vielen zweiten Plätzen in den letzten Meetings wieder siegen kann? «Wir sind hier in Italien, für Pecco und Enea wird es ein super Wochenende werden – sie trainieren hier, es ist eine schöne Strecke für sie. Dominieren wird schwierig, aber wir werden es versuchen», so Martin.

Wo konnte Martin im letzten Jahr den Unterschied machen? «Ich habe mich vom ersten Training an sehr gut gefühlt», so der Spanier, räumte aber ein: «Marco und Pecco waren verletzt. Ich weiß nicht, wie sehr sie das beeinträchtigt hat, aber sie waren sicher nicht bei 100 Prozent. Das war ein Vorteil für mich.»

Sind die Rennen in Misano richtungsweisend für den Titelkampf? «Alle Rennen sind wichtig, denn alles zählt. Wenn du ein Ergebnis nicht bringst, ist es schwer. Wichtig ist es, immer da zu sein. Ich versuche immer 100 Prozent zu geben – ich mache einen guten Job und hoffe, dass ich bald wieder gewinnen kann.»

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Martin, 299 Punkte. 2. Bagnaia 276. 3. Marc Marquez 229. 4. Bastianini 228. 5. Acosta 148. 6. Binder 145. 7. Vinales 139. 8. Aleix Espargaro 118. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 83. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Miller 50. 15. Quartararo 51. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 19. 18. Nakagami 17. 19. Zarco 16. 20. Rins 15. 21. Mir 14. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 426 Punkte. 2. Aprilia 219. 3. KTM 217. 4. Yamaha 62. 5. Honda 33.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 504 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 382. 3. Gresini Racing MotoGP 333. 4. Aprilia Racing 258. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 6. Red Bull KTM Factory Racing 193. 7. Red Bull GASGAS Tech3 168. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 66. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda 16.