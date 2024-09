Frust bei Augusto Fernández: Noch kein Job für 2025 05.09.2024 - 16:59 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Augusto Fernández

Mit einem neuen Crew-Chief will Augusto Fernández (GASGAS) eine ordentliche zweite Saisonhälfte abliefern. Der Spanier will den frischen Wind nutzen und sich für eine Testfahrerrolle in der MotoGP empfehlen.