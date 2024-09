Angeschlagener Joan Mir verpasst den Misano-GP

Der San Marino-GP in Misano findet ohne Joan Mir statt

Honda-Werksfahrer Joan Mir wird die Rennen 25 und 26 der MotoGP-Saison 2024 verpassen. Der Spanier, der unter einer Infektion leidet, musste bereits vor dem ersten freien Training in Misano zurückziehen.

Schlechte Nachrichten aus dem Honda-Lager: Während sich die Piloten der MotoGP zum ersten Training auf die Strecke begaben, blieb die Honda mit der #36 in der Box.

Joan Mir, der bereit sämtliche Termine rund um den Auftakt des San Marino-GP absagen musste, wird nicht in der Lage sein, an diesem Wochenende an die Lenker der RC213V zu greifen.

Die Honda-Presseabteilung gab bekannt, dass Joan Mir unter einer Infektion im Magen- und Darmbereich leidet. Laut seines Teams ist Mir so geschwächt, dass an eine standesgemäße Bewegung der MotoGP-Honda nicht zu denken ist. Es ist der erste Große Preis, den der Spanier in Honda-Diensten verpassen wird.

Unklar ist noch, ob der Mallorquiner, der mit 15 Punkten auf WM-Rang 21 liegt, am wichtigen MotoGP-Test am Montag teilnehmen wird. HRC will hier eine massive Weiterentwicklung zum Einsatz bringen und die Rückmeldung des erfahrenen Mir wäre wichtig.