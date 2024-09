Qualifying 2: Bagnaia auf Pole, Crash von Márquez

Auch das Misano-Qualifying endete in einer Ducati-Demonstration. Pecco Bagnaia holte sich den besten Startplatz vor den überraschend starken Markenkollegen Morbidelli und Bezzecchi. «MM93» im Kies.

Nach dem zweiten freien Training mit Marco Bezzecchi an der Spitze und einem engen Q1, aus dem Alex Márquez und Brad Binder als Sieger hervorgegangen waren, ging der heiße Sprint-Samstag nahtlos in die finale Qualifying-Sitzung über.

Jorge Martin hatte als Führender der Qualifying-Wertung die besten Karten, sich die nächste Pole-Position nach 2023 zu sichern. Pecco Bagnaia und Marc Márquez folgten dem Pramac-Star in der eigenen Wertung vor dem 13. Q2 der Saison.

Der erste Anlauf des «Martinators» das Heft in die Hand zu nehmen, ging daneben. Jorge Martins erste schnelle Runde wurde wegen Überschreitung der Streckenbegrenzung annulliert. Stattdessen gelang Bagnaia mit einer 1:30,581 die erste Bestzeit. Erst in Runde 3 schaffte es Martin mit dem ersten Soft-Reifen auf Rang 2 vor Pedro Acosta und Enea Bastianini.

Nach dem ersten Aufschlag gingen die weiteren Positionen an die Márquez-Brüder und Fabio Quartararo. Zunächst letzter blieb Aprilia-Pilot Maverick Vinales.

Sechs Minuten vor Ende ging das schnelle Dutzend für den letzten Anlauf auf den technischen schwierigen Kurs mit der superschnellen Kurve 11, die mit rund 280 km/h angefahren wird.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Bagnaia verbesserte seine Zeit um weitere 0,2 Sekunden. Franky Morbidelli Sprang auf Rang 2 und Marc Márquez stürzte in Kurve 15. Marco Bezzecchi legte ebenfalls nach und schaffte die drittbeste Zeit. In seiner letzten Runde gab der hochmotivierte «Bez» alles. Doch am Ende blieb mit 0,02 Sekunden Rückstand auf «Morbido» bei Platz 3. Die Pole-Position geht zur Freunde der Fans an Ducati-Held Bagnaia – die gesamte erste Reihe an Italien.

Aus Jorge Martin, Pedro Acosta und Brad Binder setzt sich eine spannende zweite Startreihe zusammen. Alex Márquez schlägt als Siebter seinen Bruder im Quali-Duell, der dank des Abflugs aus der dritten Reihe von Platz 9 starten wird. Bemerkenswert erneut die Leistung von Acosta, der bei seiner MotoGP-Premiere nur 0,3 Sekunden auf Misano-Hausmeister Bagnaia verliert.

Yamaha-Ass Quartararo konnte sich als Zehnter in Szene setzen. Maverick Vinales und Jack Miller schließen das Qualifying 2 auf 11 und 12 ab.

Ergebnisse MotoGP Misano, Qualifying 2, (7. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,304 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,285 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,305

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,341

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,352

6. Brad Binder (ZA), KTM, +0,444

7. Alex Márquez (E), Ducati, +0,574

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,596

9. Marc Márquez (E), Ducati, +0,625

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,750

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,851

12. Jack Miller (AUS) KTM, +0,899

Ergebnisse MotoGP Misano, Qualifying 1 (7. September):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:30,903 min

2. Brad Binder (ZA), KTM, +0,005 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,198

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,357

5. Pol Espargaró (E), KTM, +0,568

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,582

7. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,635

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,640

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,688

10. Alex Rins (E), Yamaha, +0,818

11. Luca Marini (I), Honda, +1,020

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,168

13. Stefan Bradl (D), Honda, +2,069

Ergebnisse MotoGP Misano, FP2, (7. September):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:31,237 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,095 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,148

4. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,153

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,157

6. Pol Espargaro (E), KTM, +0,331

7. Marc Márquez (E), Ducati, +0,353

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,399

9. Alex Márquez (E), Ducati, +0,590

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,596

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,597

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,603

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,674

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,758

15. Jack Miller (AUS) KTM, +0,758

16. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,800

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,938

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,995

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,168

20. Johann Zarco (F), Honda, +1,253

21. Luca Marini (I), Honda, +1,313

22. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,611

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,378