MotoGP Misano Q1: Alex Márquez und Binder im Q2

Alex Márquez gab in Misano im Q1 das Tempo vor

Auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli war Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez der Q1-Schnellste, auch Brad Binder aus dem Team Red Bull KTM Factory Racing schaffte den Sprung ins Q2.

Im Zeittraining der MotoGP-Klasse am Freitagnachmittag klassierten sich die schnellsten Zehn direkt für die Q2-Teilnahme. Brad Binder, Aleix und Pol Espargaró, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Alex Rins, Alex Márquez, Augusto Fernandez, Takaaki Nakagami, Raúl Fernández, Luca Marini und Stefan Bradl mussten hingegen darauf hoffen, im Q1 zu den schnellsten Zwei zu gehören, um sich für einen Top-12-Startplatz zu qualifizieren.

Im ersten Training war Jorge Martin der Schnellste gewesen, er schaffte die 4,226 km lange Runde in 1:31,707 min. Im zweiten Training war Marco Bezzecchi derjenige, der das Tempo vorgab. Der 25-Jährige aus Rimini hatte die Misano-Runde in 1:31,237 min absolviert. Beide schafften den Sprung ins Q2 direkt, Martin als Dritter des Zeittrainings, Bezzecchi belegte am Freitagnachmittag den siebten Platz.

Die Q1-Teilnehmer rückten bei strahlend blauem Himmel und 27 Grad Celsius-Aussentemperatur aus. Der Asphalt des Misano World Circuit Marco Simoncelli hatte sich auf 33 Grad aufgeheizt, als die 15-minütige Session losging. Nicht dabei war Repsol-Honda-Fahrer Joan Mir, der wegen seiner Magen-Darm-Infektion nicht am Rennwochenende teilnahm.

Nach den ersten fünf Minuten hatte sich Alex Márquez an die Spitze gesetzt. Der jüngere der beiden Márquez-Brüder schaffte dies mit einer Rundenzeit von 1:31,243 min. Allerdings währte die Freude nicht lange, denn bald setzte sich Binder mit 1:31,148 min an die Spitze. Das Duo war auf Q2-Kurs, dahinter belegten Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, Augusto Fernandez, Miguel Oliveira, Alex Rins, Luca Marini, Takaaki Nakagami, Raúl Fernández und Stefan Bradl die weiteren Ränge.

Doch noch blieb den Q1-Teilnehmern genug Zeit, um sich weiter zu verbessern. Alle rückten nach einem kurzen Besuch an der Box wieder aus und gaben nochmal Gas. Pol Espargaró musste wie schon zuvor im zweiten Training einen Sturz einstecken, der 33-jährige Spanier stieg in der achten Kurve ab. Raúl Fernández verbesserte sich von Platz 12 auf Position 8, bevor Binder die Bestmarke auf 1:30,908 min verbesserte.

Trotz der klaren Verbesserung musste der Südafrikaner die erste Position kurz darauf Alex Márquez überlassen, der die Strecke in 1:30,903 min umrundete und damit fünf Tausendstel schneller blieb. Einige Fahrer konnten sich verbessern, doch am Ende blieben Alex Márquez und Binder auf den Top-2-Positionen und durften sich über den Q2-Einzug freuen. Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio, Pol Espargaró, Johann Zarco, Augusto Fernandez, Miguel Oliveira, Raúl Fernández, Alex Rins, Luca Marini, Takaaki Nakagami und Stefan Bradl belegten die weiteren Positionen.

Ergebnisse MotoGP Misano, Qualifying 1 (7. September):

01. Alex Márquez (E), Ducati, 1:30,903 min

02. Brad Binder (ZA), KTM, +0,005 sec

03. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,198

04. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,357

05. Pol Espargaró (E), KTM, +0,568

06. Johann Zarco (F), Honda, +0,582

07. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,635

08. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,640

09. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,688

10. Alex Rins (E), Yamaha, +0,818

11. Luca Marini (I), Honda, +1,020

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,168

13. Stefan Bradl (D), Honda, +2,069

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,685 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,185 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,281 sec

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,282

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,382

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,518

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,544

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,616

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,628

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,635