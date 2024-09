Misano-FP2: Starker Bagnaia von Bezzecchi abgefangen

Die halbstündige Sitzung gab den 23 MotoGP-Piloten die letzte Chance, sich auf Sprint und GP in Misano einzustimmen. Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia musste sich knapp VR46-Pilot Marco Bezzecchi geschlagen geben.

Die Weltelite der Motorrad-Piloten nutzte das zweite freie Training bei perfektem Sommerwetter, um sich auf die optimale Abstimmung ihrer Prototypen für die beiden Rennen zu konzentrieren. Die Entscheidung, welche Fahrer direkt in das zweite Qualifying gehen und welche Akteure sich im Q1 um die weiteren Startpositionen raufen, war bereits am Freitagnachmittag gefallen.

Sicher ist nach Tag 1: Mit fünf Ducati-Piloten an der Spitze präsentiert sich das Werk aus Bologna beim Heim-GP bestens aufgestellt. Erleichterung gab es auch in Hinblick auf die Verfassung von Pecco Bagnaia. Wenn auch unter Einsatz von Schmerzmitteln, die #1 schien sich mit der Tagesbestzeit bereits von dem Vorfall am vergangenen GP-Sonntag in Aragon erholt zu haben.

Márquez, der im MotorLand dominiert hatte, ging als Zweiter nach dem Zeittraining ebenfalls bester Dinge in die letzte Abstimmung vor dem Q2. Hinter Jorge Martin, Franco Morbidelli und Enea Bastianini war Pedro Acosta als Sechster der erste Nicht-Ducati-Racer. Eine positive Überraschung hatte es in der Yamaha-Box gegeben. Fabio Quartararo gelangen konstante Runden und die achte Zeit.

Um 10.10 gingen wie bereits nicht alle Stammfahrer auf die Piste. Die Hoffnung, dass sich Honda-Pilot Joan Mir ausreichend von einer Magen-Darm-Entzündung erholen kann, hatte sich nicht erfüllt. Die #36 fällt endgültig für den San Marino-GP aus.

Die Session begann mit Aufregung in der Ducati-Lenovo-Box. Enea Bastianini musste seine GP24 noch in der ersten Runden mit einem Defekt abstellen. Die #23 kam per Scooter zurück und schwang sich auf die Ersatzmaschine.

Die erste Richtzeit setzte Pramac-Ducati-Star Jorge Martin mit einer 1:31,6. Mit Marc Márquez und Franco Morbidelli folgten zwei weitere Ducati-Athleten. Von Beginn an erneut gut dabei, Fabio Quartararo auf Platz 5.

Den ersten Crash des Tages sahen die Fans in Misano nach 10 Minuten vom schnellen KTM-Testfahrer und Wildcard-Piloten Pol Espargaro. Der Spanier flog in Kurve 3 von der RC16, blieb aber unversehrt.

Zur Halbzeit des zweiten freien Trainings sprengte GASGAS-Held Pedro Acosta die Ducati-Dominanz mit Platz vier direkt hinter Pecco Bagnaia. Kurze Zeit später ließ der Weltmeister den Hammer fallen. Mit einer 1:31,3 setzte sich der Held der Italiener klar in Führung. Auch Teamkollege Bastianini hielt der Wechsel auf das Ersatzbike nicht von einem konstanten hohen Tempo ab – Platz 4 für «La Bestia».

Applaus gab es in der KTM-Box für den Einsatz von Pol Espargaro. Trotz frühem Crash landete der Katalane als bester RC16-Fahrer auf Position 6.

Die noch größere Überraschung lieferte VR46-Pilot Marco Bezzecchi. Im Endspurt drehte «Bez» eine 1:31,237, mit der Bagnaias Zeit um neun Hundertstel unterbot.

Hinter dem Wuschelkopf reihen sich mit Bagnaia, Martin, Bastianini und Morbidelli vier Ducati-Racer. Die Top-10 komplettieren Pol Espargaro, Marc Márquez, Pedro Acosta, Alex Márquez und Aleix Espargaro. Fabio Quartararo ist vor dem Quali als Elfter wieder bester Yamaha-Fahrer.

Überhaupt nicht in Schwung kamen die beiden Trackhouse-Piloten. Raul Fernandez und Miguel Oliveira, der 2025 für Yamaha und Pramac starten wird, kamen im FP2 nicht über die Ränge 14 (#88) und 22 (#25) hinaus. Stefan Bradl schließt näher zur Spitze auf, bleibt auch nach dem freien Training auf Platz 23.

Ergebnisse MotoGP Misano, FP2, (7. September):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:31,237 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,095 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,148

4. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,153

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,157

6. Pol Espargaro (E), KTM, +0,331

7. Marc Márquez (E), Ducati, +0,353

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,399

9. Alex Márquez (E), Ducati, +0,590

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,596

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,597

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,603

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,674

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,758

15. Jack Miller (AUS) KTM, +0,758

16. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,800

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,938

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,995

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,168

20. Johann Zarco (F), Honda, +1,253

21. Luca Marini (I), Honda, +1,313

22. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,611

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,378