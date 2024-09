Franco Morbidelli (Crash): «Ein großer Fehler»

Pramac-Ducati-Pilot Franco Morbidelli verabschiedete sich sich nach seiner Podiums-Rückkehr im Misano-Sprint am Samstag im MotoGP-Hauptrennen am Sonntag schon früh aus dem Rennen.

Auch wenn Franco Morbidelli am Sonntag in Misano Adriatico das Ziel nicht sah, kann man sagen: Franky ist endgültig zurück! Der Italiener brannte auch im Sonntagsrennen ein Feuerwerk ab und holte nach einer schnellsten Rennrunde in der Anfangsphase sogar zum Spitzen-Duo Bagnaia und Martin auf, ehe er in Runde 7 aus dem Rennen rutschte.

Bei Regen in einigen Abschnitten auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» hatte der Routinier aus dem Pramac-Ducati-Team seinem Vorderreifen einfach etwas zu viel zugemutet. «Ich bin okay - es ist aber schade, dass ich den Fehler gemacht habe», knurrte Franky und schilderte: «Ich wollte nicht zurückhaltend sein, als es zu tröpfeln begann. Aber es war klarerweise ein großer Fehler von mir!»

Morbidelli, der kurz vor dem Motorrad-Wechsel seines Teamkollegen Jorge Martin stürzte, erklärte: «Es ist lange her, seit ich ein Rennen gewonnen habe. Ich habe diesmal klar das Potenzial gefühlt, dass ich es vielleicht schaffen kann. Ich wollte einfach das Risiko eingehen, aber es hat sich nicht gelohnt. Nur Gott weiß, wie sich solche Rennen entwickeln. Wer konnte all das wissen?»

Zur taktischen Frage, ob ein Motorrad-Wechsel vorgenommen werden soll, sagte Morbidelli: «Ich habe nicht darüber nachgedacht, sondern einfach gehofft, dass der Regen ganz aufhört. Ich wollte genau in diesem Moment den Unterschied machen. Aber ich habe zu viel Druck gemacht.»

Das Motorrad zu wechseln und danach weiterzufahren war für den ehemaligen Moto2-Weltmeister nach seiner Rückkehr in die Box keine Option: «Ich habe den Motor ausgemacht und bereits an das nächste Misano-Rennen gedacht.»

Ergebnisse MotoGP Rennen Misano (8. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 27 Runden in 41:52,083 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,102 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,428

4. Brad Binder (ZA), KTM, +14,185

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,725

6. Alex Márquez (E), Ducati, +17,582

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,642

8. Jack Miller (AUS), KTM, +19,327

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,946

10. Pol Espargaró (E), KTM, +38,781

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +46,386

12. Johann Zarco (F), Honda, +1:02,637

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1:10,717

14. Stefan Bradl (D), Honda, +1:17,547

15. Jorge Martín (E), Ducati, eine Runde zurück

16. Maverick Viñales (E), Aprilia, eine Runde zurück

17. Pedro Acosta (E), KTM, eine Runde zurück

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, + eine Runde zurück

19. Alex Rins (E), Yamaha, + eine Runde zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 21 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.