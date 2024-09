Brad Binder nach Crash: «Ohne Aerodynamik, kein Spaß»

KTM-Werksfahrer hatte sich nach Platz 6 im Samstags-Sprint einiges vorgenommen. Nach einem vielversprechenden Start ins 28. MotoGP-Match der Saison kreiselt die #33 aber schon in der zweiten Runden von der Bahn.

Brad Binder begeisterte erneut mit einem sehr guten Start. Aus der zweiten Reihe war die Red Bull-KTM-RC16 einmal mehr an den Gegnern vorbeigeschossen. Doch nach der ersten Kurvensektion war die ursprüngliche Reihenfolge wieder hergestellt.

Von Beginn an drückte erneut Markenkollege Pedro Acosta von hinten. Doch bevor sich der Südafrikaner überholen ließ, stürzte er über das Vorderrad mit Beginn der zweiten Runden. Binder kommentierte den Crash mit Galgenhumor: «Mein Rennen war wirklich super, aber nur kurz.»

Nach dem harmlosen Abflug war Binder sogar in der Lage weiterzufahren, doch zu gewinnen gab es beim GP nichts mehr. «Brad Attack» kämpfte bei der Weiterfahrt auch mit dem Material: «Das Bike war nicht mehr in bester Verfassung. Die Aerodynamik auf der rechten Seite war komplett demoliert und es war keine Freude damit weiterzufahren. Aber ich dachte mir, im Rennsport kann alles passieren, also wollte ich unbedingt zu Ende fahren.»

Bevor Brad Binder zum großen Kofferpacken verschwand – die MotoGP entschwindet nun für fünf Events nach Asien und Australien – beklagte der KTM-Routinier die verpasste Chance. «Das Potenzial war definitiv da. Nach dem Sprint, der uns zu sehr den Hinterreifen zu sehr belastet hat, haben wir heute früh im Warm-up eine Änderung gebracht, die auch sehr gut funktioniert hat. Es ist sehr schade und ärgerlich, dass ich die Verbesserung im GP nur so kurz auskosten konnte. Im Vergleich zu Misano I haben wir uns auf jeden Fall verbessert.»

Für den nächsten MotoGP-Wettkampf in Indonesien wollte sich der KTM-Werkspilot keine genaue Prognose entlocken lassen: «In Indonesien werden wir wieder eine spezielle Reifenspezifikation verwenden. Das fühlt sich erstmal wie Holz an. Alles andere wird sich zeigen.»

Auch wenn es aus Konzernsicht mit dem späteren Sturz von Pedro Acosta einen verheerenden Ausgang nahm, Binder rettete durch den Ausfall des Rookies seinen fünften Rang in der Weltmeisterschaft.

Ergebnisse MotoGP Rennen, Misano 2 (22. September):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 27 Runden in 41:14,653 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +5,002 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +7,848

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +9,200

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,601

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +15,484

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +20,922

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +22,795

9. Alex Márquez (E), Ducati, +27,704

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +31,891

11. Joan Mir (E), Honda, +33,062

12. Luca Marini (I), Honda, +35,411

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, + 36,335

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,395

15. Johann Zarco (F), Honda, +38,809

16. Jack Miller (AUS), KTM, +40,454

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,394

18. Augusto Fernández (E), KTM,+47,755

19. Brad Binder (ZA), KTM, eine Runde zurück



– Pedro Acosta (E), KTM, 19 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 7 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sprint, Misano 2 (21. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:50,237 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,285 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,386

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,580

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,143

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,405

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,965

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,271

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +9,538

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,542

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,049

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +14,819

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,566

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +17,742

16. Jack Miller (AUS), KTM, +19,411

17. Luca Marini (I), Honda, +20,101

18. Johann Zarco (F), Honda, +20,598

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,394

20. Augusto Fernández (E), KTM, +25,431

21. Joan Mir (E), Honda, +27,208

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 317. 3. Bastianini 282. 4. Marc Márquez 281. 5. Binder 165. 6. Acosta 157. 7. Viñales 149. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Alex Márquez 121. 10, Di Giannantonio 121. 11. Bezzecchi 108. 12. Morbidelli 102. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 22. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 500 Punkte. 2. KTM 239. 3. Aprilia 234. 4. Yamaha 84. 5. Honda 42.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 599 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 443. 3. Gresini Racing 402. 4. Aprilia Racing 276. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 229. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 177. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 43. 11. Repsol Honda Team 25.