Alex Marquez (9.): «Manöver war nicht korrekt»

Alex Marquez musste das MotoGP-Rennen der Emilia Romagna von ganz hinten starten und pflügte sich bis auf Position 9 durch. Der Gresini-Pilot verstand die Reifen und auch eine Entscheidung der Rennleitung nicht.

Mit geringen Erwartungen startete Alex Marquez (Gresini Ducati) in den Misano-GP. Aufgrund seines missglückten Qualifyings, das nach einem Sturz im Q1 früh endete, musste er von der letzten Startposition ins Rennen gehen. Trotz dieser schlechten Ausgangslage kämpfte er sich in den 27 Runden auf Platz 9 vor – weit entfernt von den Top-3 Enea Bastianini, Jorge Martin und seinem Bruder Marc Marquez, die für Ducati erneut ein Podium-Lockout schafften.

Der Grund für den Rückstand war klar: Der jüngere der Marquez-Brüder hatte nach dem Sturz im Qualifying nicht das nötige Vertrauen in die Strecke und sein Bike. In der ersten Runde konnte er dennoch alle Honda-Piloten sowie Raul Fernandez (Aprilia) hinter sich lassen und verbesserte sich sukzessive auf Platz 10, wo er zunächst an Aleix Espargaro (Aprilia) scheiterte. Der Ausfall von Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) spülte ihn schließlich auf den neunten Rang vor.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Martin und Bastianini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Martin und Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Enea Bastianini gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin, Enea Bastianini, Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini Zurück Weiter

«Zu Beginn war es schwierig, aber ich konnte einige Positionen gutmachen. Mein Ziel war es heute, mein Vertrauen zurückzugewinnen», erklärte der Gresini-Pilot, der insbesondere mit dem Verhalten des Hinterreifens Probleme hatte. «Letztes Wochenende war der Medium-Hinterreifen perfekt, diesmal war der Verschleiß viel größer», beschrieb er die Herausforderungen mit dem Gummi.

Besonders unzufrieden zeigte sich Marquez jedoch über eine Entscheidung der Rennleitung. Enea Bastianini, der das Rennen gewann, blieb nach seinem harten Überholmanöver gegen Jorge Martin in der letzten Runde ungestraft. Alex Marquez, der dieses Manöver kritisierte, betonte: «Wenn du die Strecke verlässt, wurde das Überholmanöver nicht korrekt ausgeführt. In dieser Kurve probierst du so etwas normalerweise nicht.»

Trotz der Schwierigkeiten am Wochenende konnte Alex Marquez in der Gesamtwertung einen kleinen Erfolg verbuchen: Er zog an Fabio Di Giannantonio vorbei. Beide haben nun 121 Punkte, doch dank seines Podiumsplatzes beim Sachsenring-GP wird Marquez vor dem Italiener gewertet.

Ergebnisse MotoGP Rennen, Misano 2 (22. September):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 27 Runden in 41:14,653 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +5,002 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +7,848

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +9,200

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,601

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +15,484

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +20,922

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +22,795

9. Alex Márquez (E), Ducati, +27,704

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +31,891

11. Joan Mir (E), Honda, +33,062

12. Luca Marini (I), Honda, +35,411

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, + 36,335

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,395

15. Johann Zarco (F), Honda, +38,809

16. Jack Miller (AUS), KTM, +40,454

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,394

18. Augusto Fernández (E), KTM,+47,755

19. Brad Binder (ZA), KTM, eine Runde zurück



– Pedro Acosta (E), KTM, 19 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 7 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sprint, Misano 2 (21. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:50,237 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,285 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,386

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,580

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,143

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,405

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,965

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,271

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +9,538

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,542

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,049

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +14,819

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,566

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +17,742

16. Jack Miller (AUS), KTM, +19,411

17. Luca Marini (I), Honda, +20,101

18. Johann Zarco (F), Honda, +20,598

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,394

20. Augusto Fernández (E), KTM, +25,431

21. Joan Mir (E), Honda, +27,208

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 317. 3. Bastianini 282. 4. Marc Márquez 281. 5. Binder 165. 6. Acosta 157. 7. Viñales 149. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Alex Márquez 121. 10, Di Giannantonio 121. 11. Bezzecchi 108. 12. Morbidelli 102. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 22. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 500 Punkte. 2. KTM 239. 3. Aprilia 234. 4. Yamaha 84. 5. Honda 42.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 599 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 443. 3. Gresini Racing 402. 4. Aprilia Racing 276. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 229. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 177. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 43. 11. Repsol Honda Team 25.