Mandalika: Der Zeitplan für den Indonesien-GP 2024

Am kommenden Wochenende startet die MotoGP in die Asien- und Australien-Tour. Der Auftakt findet auf dem Mandalika Street Circuit in Indonesien statt. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Der Mandalika Street Circuit auf Lombok, der Nachbarinsel des Touristenmagnets Bali, kam 2022 neu in den MotoGP-Kalender. Nach 25 Jahren fand erstmals wieder ein Grand Prix der Motorrad-WM in Indonesien statt. Zuletzt waren die Zweirad-Asse 1996 und 1997 auf dem Sentul Circuit gefahren.

Fertiggestellt wurde die 4,3 km lange Strecke von Mandalika 2021, im November desselben Jahres erlebte sie mit der Superbike-WM den ersten internationalen Event. Die MotoGP-Premiere im März 2022 gewann Miguel Oliveira im Regen, damals noch auf KTM.

Jorge Martin (Pramac Ducati) geht mit 24 Punkten Vorsprung auf Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) in die Asien-Tour. Mit seinen beiden zweiten Plätzen in Misano und dem Ausfall von Bagnaia im Grand Prix, konnte der Spanier in der Weltmeisterschaft wieder etwas davonziehen. Enea Bastianini (Lenovo Ducati) konnte mit seinem GP-Sieg in Misano in der WM-Tabelle Marc Marquez (Gresini Ducati) überholen. «La Bestia» liegt vor den Rennen in Indonesien 59 Zähler hinter Martin auf Rang 3. Marquez ist mit einem Punkt weniger Vierter.

Beim Indonesien-GP werden die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP an den Start gehen. Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie am kommenden Wochenende wieder zeitig aufstehen – sechs Stunden Zeitverschiebung zu Mitteleuropa sind zu beachten. Die Rennen am Sonntag beginnen im Vergleich zum üblichen Zeitplan jedoch eine Stunde später als gewohnt. So ist das MotoGP-Hauptrennen erst um 15 Uhr Ortszeit angesetzt und damit – wie der Sprint am Samstag – um 9 Uhr MESZ.

Zeitplan für den Großen Preis von Indonesien 2024 (MESZ):

Freitag, 27. September:

03.00 – 03.35 Uhr (35 min): Moto3, FP

03.50 – 04.30 Uhr (40 min): Moto2, FP

04.45 – 05.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

07.15 – 07.50 Uhr (35 min): Moto3, P1

08.05 – 08.45 Uhr (40 min): Moto2, P1

09.00 – 10.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 28. September:

02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, P2

03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, P2

04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



06.50 – 07.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

07.15 – 07.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

07.45 – 08.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

08.10 – 08.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

09.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)



Sonntag, 29. September:

04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

06.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)