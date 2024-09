MotoGP Zukunft in Portimao: Es wird weiter geflogen!

Auch wenn der Gesamtrennkalender der MotoGP für 2025 noch nicht offiziell verkündet wurde, steht nun fest, dass die Motorrad-Straßenweltmeisterschaft auch in den nächsten beiden Jahren an der Algarve zu Gast sein wird.

Bereits sechs Mal war die besonders in Sachen Streckenlayout einzigartig spektakuläre Rennstrecke von Portimao Teil des MotoGP-Kalenders – erst dieses Jahr fand hier der Europa-Auftakt statt. Der Streckenbetreiber des Autodromo Internacioal do Algarve, kurz AIA, hat sich dank Unterstützung des Tourismusverbandes der Region mit MotoGP-Rechteinhaber und Vermarkter Dorna auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. Die entsprechenden Verträge wurden für die Jahre 2025 und 2026 neu aufgesetzt.

Nicht nur für den Portugiesen Miguel Oliveira, der seine Heimstrecke im kommenden Jahr erstmals nicht mit einer KTM, sondern mit der Yamaha M1 von Pramac Racing befahren wird, ist es eine gute Nachricht. Die Veranstaltung in der Urlaubsregion hat einen beträchtlichen Einfluss auf die regionale Wirtschaft. Abseits des reinen Renngeschehens nutzen viele Partner und Sponsoren einen Trip an die Algarve sehr gerne für einen angehängten Kurzurlaub der von Europa aus bestens zu erreichenden Region.

Jaime Costa, Geschäftsführer des Autódromo Internacional do Algarve kommentierte die Neuigkeit: «Es erfüllt uns mit großem Stolz, weiterhin einen MotoGP-Lauf im Autódromo Internacional do Algarve zu haben und die Anerkennung unserer Bemühungen und Arbeit zu sehen, die seit 2020 andauert. Die Tatsache, dass wir einen Zweijahresvertrag unterzeichnet haben, ermöglicht es uns, die Veranstaltung auf eine völlig neue Art und Weise zu betrachten, mit einer kontinuierlichen Verbesserung des Zuschauererlebnisses, um Rekordbesucherzahlen für unsere Rennstrecke und folglich für das Land und die Region zu erreichen und den wirtschaftlichen Mehrwert für das Gebiet zu betonen. Die Arbeiten dafür haben begonnen.»

Verhandlungspartner Carmelo Ezpeleta, CEO von Dorna Sports: «Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass wir für mindestens zwei weitere Jahre in Portugal Rennen fahren werden. Seit wir zum ersten Mal auf dem Autodromo an der Algarve waren, ist es zu einem Favoriten für viele Fans und Fahrer geworden, und es ist leicht zu erkennen, warum. Es ist nicht nur ein wunderschöner Ort, um Rennen zu fahren, sondern auch die Veranstaltung selbst hat sich von Jahr zu Jahr verbessert, und wir sind sehr stolz darauf, dass wir einen so positiven wirtschaftlichen, sportlichen und sozialen Einfluss auf die Region ausüben können. Wir freuen uns darauf, unsere portugiesischen Fans in den Jahren 2025 und 2026 wiederzusehen.»

Trotz großem Trommelwirbel – noch steht der Termin für das MotoGP Wochenende 2025 nicht fest. Stand heute wurde von den potenziell 22 Events lediglich die Termine für Deutschland, England und der Tschechischen Republik bestätigt.

MotoGP-Kalender 2025 – Termine bestätigt:

Thailand/Buriram: 28. Februar bis 2. März

England/Silverstone: 23. bis 25. Mai

Deutschland, Sachsenring: 11. bis 13. Juli

MotoGP-Wintertests 2024/2025:

Valencia MotoGP Test: 19. November

Sepang Shakedown Test*: 31. Januar bis 2. Februar

Sepang MotoGP-Test: 5. bis 7. Februar

Buriram MotoGP-Test: 12. bis 13. Februar