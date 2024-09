Espargaro (8.): Misano sorgte für Schwindelgefühle

Aprilia-MotoGP-Routinier Aleix Espargaro berichtete nach dem achten Platz von verschärften Problemen in der zweiten Rennhälfte und über die Achillesferse der Aprilia RS GP auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Aleix Espargaro holte sich beim zweiten MotoGP-Rennen auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» immerhin ein einstelliges Ergebnis. Durch die Ausfälle der Asse Pecco Bagnaia (Lenovo-Ducati), Brad Binder (Red Bull-KTM) und Pedro Acosta (Red Bull-GASGAS) wurde der 35-Jährige immerhin noch auf Platz 8 nach vorne gespült, was letztlich auch dem realen Szenario entsprach, dass sich Espargaro vor dem Rennen von Startplatz 11 aus vorgenommen hatte.

Seinen Landsmann und Noch-Teamkollegen Maverick Vinales (6.) konnte der Katalane jedoch nicht hinter sich halten. Auch der Rückstand des Aprilia-Helden und künftigen Honda-Testers auf Sieger Enea Bastianini war mit mehr als 22 Sekunden eher Besorgnis erregend. Espaegaro: «Ich versuche, die positiven Dinge rauszuziehen. Das Gute ist, dass wir hier jetzt nicht mehr hier fahren – mir ist schon ein wenig schwindelig von dieser Strecke.»

Dann sagt der Routinier Aleix, dem im Ziel stolze sieben Sekunden auf Vinales gefehlt haben: «Abgesehen von den letzten sechs Runden, als ich viel Chattering bekam und die Pace nicht mehr halten konnte, bin ich mit den ersten 20 Runden ganz zufrieden – aber nicht wirklich happy. Wir waren auch ein wenig näher dran an den Rängen 3, 4 und 5 als wir erwartet haben. Aber: Uns fehlt es einfach weiter an Performance. Es gab einen Schritt, aber der war noch nicht groß genug.»

Der Vater von Zwillingen bestätigte dann, was auch den ebenfalls scheidenden Vinales umtreibt: «Ddas Problem mit der RS GP auf der Strecke von Misano ist, dass wir das Bike nicht ordentlich verzögern können – da verlieren wir sehr viel Zeit. Speziell in Kurve 6 hatten Maverick und ich ziemliche Probleme, den Ducati zu folgen und sogar hinter Fabio (Quartararo) herzukommen. Wir wissen, das ist die wichtigste Sache für uns in der nahen Zukunft: Wir müssen versuchen zu verstehen, wie wir das Motorrad besser verzögern!»

In der WM-Tabelle liegen die beiden Aprilia auf den Rängen 7 und 8 beisammen, wobei «Top Gun Vinales» bislang immerhin 22 Zähler erbeuten konnte.

Ergebnisse MotoGP Rennen, Misano 2 (22. September):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 27 Runden in 41:14,653 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +5,002 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +7,848

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +9,200

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,601

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +15,484

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +20,922

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +22,795

9. Alex Márquez (E), Ducati, +27,704

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +31,891

11. Joan Mir (E), Honda, +33,062

12. Luca Marini (I), Honda, +35,411

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, + 36,335

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,395

15. Johann Zarco (F), Honda, +38,809

16. Jack Miller (AUS), KTM, +40,454

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,394

18. Augusto Fernández (E), KTM,+47,755

19. Brad Binder (ZA), KTM, eine Runde zurück



– Pedro Acosta (E), KTM, 19 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 7 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sprint, Misano 2 (21. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:50,237 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,285 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,386

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,580

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,143

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,405

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,965

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,271

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +9,538

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,542

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,049

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +14,819

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,566

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +17,742

16. Jack Miller (AUS), KTM, +19,411

17. Luca Marini (I), Honda, +20,101

18. Johann Zarco (F), Honda, +20,598

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,394

20. Augusto Fernández (E), KTM, +25,431

21. Joan Mir (E), Honda, +27,208

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 317. 3. Bastianini 282. 4. Marc Márquez 281. 5. Binder 165. 6. Acosta 157. 7. Viñales 149. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Alex Márquez 121. 10, Di Giannantonio 121. 11. Bezzecchi 108. 12. Morbidelli 102. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 22. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 500 Punkte. 2. KTM 239. 3. Aprilia 234. 4. Yamaha 84. 5. Honda 42.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 599 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 443. 3. Gresini Racing 402. 4. Aprilia Racing 276. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 229. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 177. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 43. 11. Repsol Honda Team 25.