MotoGP Mandalika: Heimspiel Nummer 3 für VR46-Racing

Mit einer rein italienischen Struktur hat das VR46-Team gerade erst zwei Heim-GP an der Adria absolviert. Dank des einflussreichen Hauptsponsors Pertamina geht es in Indonesien gleich ins dritte Heim-Event in Serie.

Bereits in der Ankunftshalle des internationalen Flughafens von Lombok ist nicht zu übersehen, dass der MotoGP-Zirkus in Indonesien kein Nebengeräusch, sondern das bestimmende Thema dieser Tage ist. Besonders auffällig ist dabei die werbetechnische Prominenz des VR46-Rennstalls aus Tavullia, initiiert durch den Titelsponsor Pertamina.

Da die Verbindung des von «Uccio» Salucci geführten VR46-Teams mit Pertamina erst für diese Saison zustande kam, tritt der Konzern erstmals in voller Prominenz im Heimatland in Verbindung mit einem MotoGP-Team in Erscheinung.

Interessant: Bis zum Assen-GP war Pertamina ebenfalls als Hauptsponsor der Moto2-Mannschaft von Eduardo Perales mit den Piloten Jaume Masia und Bo Bendsneyder sichtbar. Seit der dubiosen Übernahme der Verantwortung durch Raul Castaneda – SPEEDWEEK.com hatte bereits über Skandal rund um den Abgang von Bo Bendsneyder berichtet – tritt das Team unter Preicanos Racing an.

Pertamina ist einer der wirtschaftlichen Big-Player Indonesiens. Fast 13.000 Mitarbeiter erwirtschaften im Geschäftsjahr 2023 in mehreren Unternehmenszweigen über 41 Milliarden Dollar. Kerngeschäft des reinen Staatsunternehmens ist das Treibstoff- und Mineralölgeschäft über die gesamte Herstellungs- und Vertriebskette.

Eine beträchtliche Summe ist nun auch in die Promotion vor Ort geflossen. Das VR46-Teamlogo, die Piloten «Diggia» und «Bezz» sowie Überfigur Rossi sind in jeder noch so kleinen Gasse in der Region Lombok unübersehbar. Bereits ohne den zusätzlichen Schub ist der MotoGP-Sport in Indonesien extrem populär. Mit dem Rossi-Team als Premium-Werbepartner soll nun der Nachbrenner gezündet werden.

Die Premiere 2023 auf der ebenfalls nach dem Staatskonzern benannten Rennstrecke sahen gut 100.000 Besucher. Ausgelegt ist die Infrastruktur für die doppelte Besucherzahl.

In der kurzen Sommerpause war das Teammanagement mit Uccio Saluccio und Pablo Nieto sowie den Piloten auf Einladung von Pertamina zu Gast auf Bali. Marco Bezzecchi war im positiven Sinn geschockt von dem dortigen Enthusiasmus: «Als wir im Sommer auf Bali waren, da war der Empfang der Menschen dort einfach unglaublich. Außerdem beginnt mit diesem Rennen eine Serie von GPs auf einigen meiner Lieblingsstrecken im Kalender. Ich bin super happy, dass es hier weitergeht.»

Fabio Di Giannantonio ging noch einen Schritt weiter: «Die Ankunft in Indonesien ist etwas Besonderes, wenn man bedenkt, dass es in gewisser Weise unsere neuer Heimat-GP sein wird! Es wird aber dadurch auch eine anstrengende Woche werden.»

Auch sportlich haben die Piloten sehr gute Erinnerungen an die beiden Rennen in Mandalika. Marco Bezzecchi erreichte auf der VR46-Ducati im Sprint das Podium. Im GP von Indonesien landeten die jetzigen Teamkollegen – «Diggia» saß 2023 noch auf der Gresini-Ducati – auf den Positionen 4 und 5.