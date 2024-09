Taka Nakagami (Honda/17.): Kein Feeling, keine Punkte

Viel Frust bei Taka Nakagami in Misano 2

Anders als seine Honda-Markengefährten trat Takaaki Nakagami auch beim zweiten MotoGP-Event in Misano auf der Stelle und musste sich mit dem 17. und drittletzten Platz begnügen.

Takaaki Nakagami startete vom 20. Platz, und wenn Brad Binder, Pedrosa Acosta und Pecco Bagnaia nicht gestürzt wären, hätte der japanische Idemitsu-LCR-Honda-Pilot den Emilia Romana-Grand Prix auch auf dem 20. Platz beendet. Der Rennverlauf, bei dem der 32-Jährige ohne sichtbare Durchsetzungskraft auf den hinteren Positionen herumgondelte, war ein Spiegelbild von Nakagamis Emotionen.

«Ich wusste, dass es schwierig sein würde, in die Punkteränge zu fahren. Wir haben vom ersten Misano-Rennen bis heute keine Fortschritte erzielt, trotz des Tests», seufzte Nakagami. «Wir haben alles Mögliche ausprobiert, haben das Bike kürzer und länger gemacht, doch das Feeling blieb immer gleich. Ich hatte zu wenig Grip am Hinterrad, das Bike hat wie verrückt vibriert und ließ sich nicht einlenken.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Martin und Bastianini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Martin und Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Enea Bastianini gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin, Enea Bastianini, Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini Zurück Weiter

Nach dem Rennen sei er frustriert gewesen, fügte Nakagami hinzu. «Nach jeder Session habe ich die gleichen Kommentare über die gleichen Bereiche abgegeben, doch Honda hat in neun Monaten keine entscheidenden Verbesserungen auf den Weg gebracht. Zumindest habe ich beim Fahren nichts davon gespürt. Ich kann weder meine Positionen, meinen Rückstand, noch meine Rundenzeiten verbessern», ging Nakagami ungefiltert mit seinem Arbeitgeber ins Gericht.

Der einzige Lichtblick sei die neue Aerodynamik der Honda-Werksmaschine. «Die Repsol-Piloten haben sie bereits eingesetzt und werden sie weiter verwenden, das ist positiv im Hinblick auf den nächsten Grand Prix in Indonesien», so Nakagami. «Wir hatten bislang nur eine der neuen Verkleidungen zur Verfügung, und mit nur einem Set wäre der Einsatz zu riskant gewesen. Doch in Indonesien werden auch wir bereits ab dem Freitagstraining mit dem neuen Aero-Paket auf die Strecke gehen. Alle sind davon überzeugt, dass das die richtige Richtung ist!»

Ergebnisse MotoGP Rennen, Misano 2 (22. September):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 27 Runden in 41:14,653 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +5,002 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +7,848

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +9,200

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,601

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +15,484

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +20,922

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +22,795

9. Alex Márquez (E), Ducati, +27,704

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +31,891

11. Joan Mir (E), Honda, +33,062

12. Luca Marini (I), Honda, +35,411

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, + 36,335

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,395

15. Johann Zarco (F), Honda, +38,809

16. Jack Miller (AUS), KTM, +40,454

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,394

18. Augusto Fernández (E), KTM,+47,755

19. Brad Binder (ZA), KTM, eine Runde zurück



– Pedro Acosta (E), KTM, 19 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 7 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sprint, Misano 2 (21. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:50,237 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,285 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,386

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,580

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,143

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,405

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,965

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,271

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +9,538

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,542

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,049

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +14,819

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,566

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +17,742

16. Jack Miller (AUS), KTM, +19,411

17. Luca Marini (I), Honda, +20,101

18. Johann Zarco (F), Honda, +20,598

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,394

20. Augusto Fernández (E), KTM, +25,431

21. Joan Mir (E), Honda, +27,208

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 317. 3. Bastianini 282. 4. Marc Márquez 281. 5. Binder 165. 6. Acosta 157. 7. Viñales 149. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Alex Márquez 121. 10, Di Giannantonio 121. 11. Bezzecchi 108. 12. Morbidelli 102. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 22. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 500 Punkte. 2. KTM 239. 3. Aprilia 234. 4. Yamaha 84. 5. Honda 42.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 599 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 443. 3. Gresini Racing 402. 4. Aprilia Racing 276. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 229. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 177. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 43. 11. Repsol Honda Team 25.