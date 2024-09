Bagnaia: «Die Strategie – es gibt nur 100 Prozent»

2023 holte sich Francesco Bagnaia den Sieg auf dem International Mandalika Street Circuit. Vor einem Jahr lag die #1 in der WM in Führung – jetzt liegt der Ducati 24 Punkte zurück. Pecco Bagnaia muss Boden gut machen.

Der gefallene Held der Italiener hatte sich bei der Auftaktveranstaltung zum Indonesien körperlich gut erholt von den Strapazen von den endlosen Runden in Misano und der langen Reise nach Indonesien – doch der Crash vom vergangenen Sonntag war auch im Fahrerlager von Mandalika noch ein Thema.

Der Weltmeister, der beim GP der Emilia Romagna während einer beeindruckenden Aufholjagd auf Platz 3 liegend aus dem Rennen flog, hat noch nicht abgeschlossen mit dem sonderbaren Renntag: «Wir haben uns sehr intensiv beschäftigt mit dem, was passiert ist. Bis heute ist es nicht zu erklären, woher die Schwankung in der Leistung der Reifen kam. Es bleibt sehr ärgerlich, wir waren perfekt aufgestellt und im entscheidenden Gefühl war das Gefühl am Hinterrad nicht da.»

Pecco Bagnaia weiter: «Den Sturz haben wir mittlerweile auch abgehakt, er fällt in ein bekanntes Schema. Am Ende war es mein Fehler. Denn in dem Moment als das Vorderrad wegging, habe ich nicht hart genug verzögert. Wir haben das nun schon öfters so gesehen, die Gefahr ist höher, wenn das Bike nicht richtig austariert ist.»

Nun muss der Blick aber nach vorne gehen. In Mandalika erlebte der Weltmeister im vergangenen Jahr ebenfalls einen kuriosen GP. Vom eigentliche hoffnungslosen 13. Startplatz gelang dem Lenovo-Ducati-Star der Sieg vor Maverick Vinales. Die Startnummer 1 ist sehr gespannt, wie gut er am Trainingstag in das Event kommen kann: «Nach Misano werden wir hier weniger Grip zur Verfügung haben. Grundsätzlich ist es aber eine Piste, mit der wir sehr gut klarkommen sollten.»

Mit dem Ausfall beim zweiten GP in Misano hat sich der Rückstand auf Jorge Martin auf 24 Punkte vergrößert. Entsprechend simpel fällt die Strategie für das das erste Rennen der langen Asien-Tournee aus. Pecco Bagnaia, der mit sieben Ausfällen die höchste Ausfallquote unter den Titelanwärtern hat, muss nun weiterhin viel Risiko gehen. «24 Punkte Rückstand – das ist weder viel noch wenig. Ich werde 100 Prozent geben, aber ist das, was ich immer mache. Speziell in den nächsten beiden Events muss ich so weiter in die Rennen gehen.»

Wie die anderen Piloten zeigte sich Francesco Bagnaia tief beeindruckt von der Begeisterung der Fans in Lombok. Der Ducati-Pilot zum Abschluss der Medienrunde: «Es ist komplett verrückt, was hier abgeht und welchen Star-Status wir als Piloten hier haben. Das ist nicht nur ein Eindruck – wenn ich meine Social Media Statistik ansehen, dann kommen die meisten Fans, die mir folgen, aus Indonesien. Es ist ein gutes Gefühl, bei so viel Begeisterung dort Rennen zu fahren.»