So sieht der MotoGP-Kalender 2025 aus

Der vorläufige MotoGP-Kalender für die Saison 2025 wurde am 26. September von der FIM veröffentlicht. In der nächsten Saison werden 22 Grands Prix in 18 Ländern stattfinden. Darunter die Rückkehr von Brünn in Tschechien und das Debüt im Balaton Park in Ungarn.

Nach den Vorsaisontests in Sepang und Buriram bereitet sich der Große Preis von Thailand darauf vor, als erster Saisonauftakt in Südostasien seit 25 Jahren Geschichte zu schreiben - und als erster in Thailand überhaupt. Danach ist Zeit zum Auftanken, bevor wir nach Termas de Rio Hondo in Argentinien und auf den Circuit of the Americas in Austin, zurückkehren.