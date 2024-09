Luca Marini (Honda): «Wir müssen clever sein»

Nach seinem bislang besten Saisonrennen in Misano ist Honda-Pilot Luca Marini zuversichtlich für das MotoGP-Wochenende in Indonesien. Die zahlreichen Updates an der RC213V stimmen den Italiener positiv.

Bei seinem Heimrennen in Misano konnte Luca Marini am vergangenen Wochenende mit dem 12. Platz sein bestes Ergebnis als Honda-Werksfahrer erzielen. Dementsprechend happy war er nach dem Rennen, für den Indonesien-GP ist er zuversichtlich. Dass ihm die Strecke sehr gut liegt, hat er im letzten Jahr bewiesen, als er – damals noch auf Ducati – die Pole-Position erzielen konnte. Auch die Honda-Piloten konnten 2023 respektable Ergebnisse einfahren.

«Es ist eine neue Strecke und eine neue Situation mit anderen Reifen», betonte Marini. «Wir kommen von Misano, was unser bestes Wochenende in dieser Saison war. Wir versuchen, in Indonesien auf demselben Level zu sein. Aber wir müssen clever sein, denn alles, das wir in Misano probiert haben, funktioniert hier möglicherweise nicht – es ist eine komplett andere Situation. Am Freitag müssen wir gut arbeiten und alle Updates, die wir auf dem Bike haben, verstehen – wir werden sehen, wie wir diese am besten mischen können oder wir das Setup wie in Misano lassen. Für die letzten Rennen müssen wir den besten Kompromiss finden. Hier wird vor allem das Grip-Niveau komplett anders sein.»

Da sich der Mandalika Street Circuit von der Strecke in Misano sehr unterscheidet, könnte dies ein guter Test für Honda sein, um zu sehen, wo man steht. «Ja, mit dem Motorrad haben wir generell einen Schritt nach vorne gemacht. Wir werden hier weiterarbeiten und sehen, ob wir dasselbe Level erzielen können», so der 27-Jährige. «Letztes Jahr war Honda auf dieser Strecke schnell, ich konnte die Pole-Position auf der Ducati erzielen, aber Taka Nakagami und Marc Marquez waren nicht weit weg, auch ihre Pace im Rennen war gut – es war eines der besten Rennen für Honda. Ich hoffe wir können um gute Positionen kämpfen, in den Punkterängen landen und vorher sogar ins Q2 einziehen.»

Zwischen dem ersten und dem zweiten Misano-Wochenende hat Honda an der RC213V viele Veränderungen vorgenommen. «Wir hatten viele Updates während des Tests – zum Beispiel eine neue Schwinge und eine neue Aerodynamik, was die größte Änderung ist», bestätigte Marini. «Darüber hinaus waren es einige Dinge am Bike, die uns ein besseres Gefühl brachten. Wir haben einen besseren Speed beim Kurveneingang und ein besseres Einlenkerhalten. Die Probleme mit der Traktion am Kurvenausgang sind etwas schwieriger zu lösen – daran arbeiten wir noch.»

Hat es für die Weiterentwicklung des Motorrads geholfen, zwei Rennen auf derselben Strecke zu haben? «Es half uns dabei eine klarere Idee zu haben. Am Montag haben wir ein komplett anderes Paket getestet, dass wir am zweiten Wochenende einsetzen konnten. Uns half es, ein besseres Verständnis zu haben und viele Daten auf derselben Strecke zu sammeln – für uns war es positiv», sagte Marini.