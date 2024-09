Vinales: «Wer 16 Stunden fliegt, will vorne fahren»

Seit seinem einmaligen Auftritt, mit zwei Siegen zum Saisonbeginn beim US-GP in Austin, hat Aprilia-Ass Maverick Vinales kein Podest mehr bestiegen. Für Indonesien rechnet sich Vinales wieder ein Spitzenergebnis aus.

Aprilia-Werksfahrer Maverick «Top Gun Vinales» zählt in Indonesien zu den populärsten MotoGP-Piloten. Seine Berühmtheit ist auch seinem Auftritt 2022 geschuldet. Als Zweiter direkt am Hinterrad von Pecco Bagnaia hatte der Spanier einen starken Eindruck hinterlassen.

Dennoch reiste das Aprilia-Team in Bescheidenheit nach Lombok. Trotz einer kleinen Leistungssteigerung beim zweiten Misano-GP vor wenigen Tagen, die Italiener haben den Anschluss an die Spitze verloren. Rivale KTM hat in der Konstrukteurs-WM wieder die zweite Position eingenommen und die beste RS-GP in der Fahrwertung taucht unter Vinales erst auf Position 7 auf. Selbst auf den WM-Vierten Marc Marquez fehlen dem Landsmann 140 Punkte. Anstatt wie geplant dem Werk aus Bologna das Wasser abzugraben, kämpft die Mannschaft um den Wiederanschluss.

Maverick Vinales in Mandalika: «Nicht nur wir fragen uns wo Ducati den Unterschied macht – das beschäftigt das ganze Fahrerlager. Sie schaffen es immer wieder, im entscheidenden Moment im Verbund nochmals 0,3 Sekunden zu finden. Natürlich gibt es dafür einen Grund, aber es ist sehr schwer zu sagen. Es geht darum, dass wir wieder schneller werden, darauf müssen wir uns konzentrieren.»

Für Runde 15 des Kalenders gibt sich Vinales in seiner Einschätzung dennoch sehr positiv: «Natürlich werden wird die Wahrheit erst kennen, wenn wir nach dem ersten Training am Freitag die Strecke erfahren haben – aber es sollte aus der Erfahrung sehr gut passen für Aprilia.»

Vinales sieht das Layout der Piste als Einladung für die RS-GP: «Was uns in jeder Hinsicht entgegenkommt ist, dass es nie lange geradeaus geht. Wir befinden uns eigentlich immer in Schräglage. Das tut sowohl der Kühlung des Bikes gut und wir haben, Stand heute, die meisten Defizite in den langen Bremsphasen.»

Auch von Ausrüster Brembo wird der Mandalika-Circuit in Hinblick auf die Herausforderung für die Bremsen als moderat eingestuft.

Von den nationalen Medien wurde Maverick Vinales am Donnerstag gefragt, ob er sich im Falle seines nächsten Sieges bereits ein frisches Spezial-Outfit ausgedacht hat, antwortete Vinales sichtlich belustigt: «Sollte ich das schaffen – dann wird mir auch noch etwas einfallen, dass den Fans gefällt, aber ich denke mehr darüber nach wie ich es schaffe wieder aufs Podium zu kommen. Aber – ich hätte mir sicher keinen Flug über 16 Stunden angetan, wenn ich das nicht wollen würde.»

Maverick Vinales hat freie Bahn nach vorne. Sein siebter WM-Rang wird durch einen Vorsprung von 22 Punkten auf Teamkollege Espargaro abgesichert. Von Pedro Acosta trennen Vinales nur 8 Zähler.