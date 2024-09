Marc Marquez: «Man fühlt sich wie ein Rockstar»

Gresini-Pilot Marc Marquez möchte beim Indonesien-GP wieder ein Top-4-Ergebnis erzielen. Die Bedingungen auf dem Mandalika Street Circuit könnten ihm entgegenkommen, um noch weiter vorne zu landen.

Marc Marquez (Gresini Ducati) holte in Misano mit einem vierten Platz im Sprint und Rang 3 im Grand Prix solide Punkte. Nach seinen Stürzen im zweiten freien Training und im Qualifying war ihm bereits am Samstag klar, dass ein Sieg außer Reichweite sein würde. Somit holte er seiner Ansicht nach das Maximum heraus.

Der Mandalika Street Circuit in Indonesien hat eine gänzlich andere Streckencharakteristik. Kommen dem achtmaligen Weltmeister das niedrigere Grip-Niveau im Vergleich zu Misano und die heißen Temperaturen entgegen? «Es wird interessant sein zu sehen, wo wir hier stehen. Ich habe in Indonesien noch nie ein Rennen beendet», schmunzelte Marquez. «2022 hatte ich den massiven Sturz im Warm-up. Ich bin gespannt, wo hier unser Level sein wird – das Ziel ist es, wieder in den Top-4 zu landen. Ich mag die Strecke, obwohl sie nicht zu meinen Favoriten gehört. Aber ich freue mich, mit der Ducati hier zu fahren.»

Die MotoGP-Asse werden in Indonesien wie Superstars gefeiert und Marc Marquez hat viele Fans dort – so wurde er bereits im Flughafen bei seiner Ankunft regelrecht belagert. Danach ging es auf eine Parade, wo tausende Fans die Fahrer feierten. «Es war hart, direkt nach dem 24-Stunden-Flug auf die Parade zu gehen. Aber es ist immer schön, wenn wir hierherkommen. Du fühlst dich wie ein Rockstar. Die Fans sind leidenschaftlich, die MotoGP ist sehr groß in Indonesien. Es war schön anzusehen mit den vielen Leuten und den Kindern», so der 31-Jährige.

Die MotoGP kommt jetzt in die heiße Phase der Saison. In den letzten sechs Events wird entschieden, wer Weltmeister 2024 wird. Marquez liegt auf Platz vier und hat momentan 60 Punkte Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin. Marquez sieht den nächsten Rennen trotzdem gelassen entgegen: «Ich habe mein Saisonziel bereits erreicht, ich möchte es weiterhin genießen.»