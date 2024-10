Wie Regeln die MotoGP dumm aussehen lassen

Die Reifendruck-Regel sorgt oft für Chaos in der MotoGP, wie Rookie Pedro Acosta in Mandalika am eigenen Leib erfahren musste. Die Verlierer dieser Regel? Die Fahrer, die Fans und der Sport.

Pedro Acosta hat zwar nicht den Rekord von Marc Marquez als «jüngster Fahrer aller Zeiten» gebrochen, aber sein vierter Podestplatz in Indonesien zementierte seine Position als Ausnahmekönner. In Japan stand Acosta auf der Pole-Position, mit seinen zwei Stürzen im Sprint und im Grand Prix zahlte er Lehrgeld, es sollte nicht sein.

Auf der Insel Lombok zeigte der MotoGP-Rookie eine bemerkenswert starke Leistung. Er setzte Sieger Martin bis zur Schlussphase unter Druck und hatte im Ziel nur 1,5 Sekunden Rückstand. Doch bei der Siegerehrung nach dem Rennen war der 20-jährige Spanier auffallend mürrisch. Denn nach seinem epischen Ritt wurde Acosta fast eine Stunde lang auf die Folter gespannt – mit der Androhung, durch eine 16-Sekunden-Strafe vom zweiten auf den neunten Platz zurückgestuft zu werden. Kein Wunder, dass er niedergeschlagen aussah.

Sein Vergehen? Er hatte gegen die weithin verpönten Mindestanforderungen an den Reifendruck verstoßen. Eine Stunde später wurde er freigesprochen. Die Rennleitung entschied, dass er zwar tatsächlich gegen die Regel verstoßen hatte, da er mehr als 40 Prozent der Renndistanz unter dem Mindestdruck von 1,8 bar gefahren war, dass aber weder er noch sein Tech 3-Team schuld daran waren. Eine undichte Felge war der Grund dafür.

In anderen Fällen wird ein zu niedriger Reifendruck (immer unbeabsichtigt) als schwerwiegend genug angesehen, um eine drastische Strafe zu rechtfertigen. Diesmal jedoch nicht, denn es gab keinen Regelverstoß. Es war natürlich die richtige Entscheidung. Er hat eine Glanzleistung abgeliefert und den Ruhm verdient. Aber sie lässt andere Bestrafungen, bei denen Fahrer ebenfalls nicht stürzten, obwohl sie unter dem Mindestdruck lagen, wie falsche Entscheidungen aussehen. Tatsächlich war es die falsche Entscheidung, die Regel überhaupt erst einzuführen.

Um das Durcheinander am Sonntag in Indonesien noch zu verschlimmern, gaben die Stewards bekannt, dass auch gegen Binder und Nakagami ermittelt wird, aber dass die Entscheidung erst «bei der nächsten Veranstaltung» bekannt gegeben wird, da sie (vermutlich) zum Flughafen eilen mussten, um nach Japan zu fliegen. Da Binder dadurch vom fünften auf den zehnten Platz zurückfallen würde (Nakagami um einen Platz auf den 12.), war die Verzögerung verwerflich. Dann plötzlich die Wende: Man hatte sich doch entschieden. Binder – unschuldig; Nakagami – schuldig. Da es sich um Stewards handelte, war keine Erklärung erforderlich. Ab in die Business-Class-Lounge, meine Herren.

Dies war nur der jüngste Unsinn in der Reifendruck-Saga – Regeln, die die Gefahr für Fahrer verringern sollen, die versucht sind, mit Reifen zu fahren, die nach Ansicht von Michelin einen zu niedrigen Luftdruck haben, obwohl die Fahrer und Teams offensichtlich anderer Meinung sind und sich in der Lage fühlen, ihre eigene Entscheidung bezüglich des Risikos zu treffen.

Sie wissen, dass der Reifendruck während des Rennens unweigerlich mit der Hitze ansteigt, vor allem, wenn ein anderes Motorrad folgt. Das ist ein Grund, mit einem niedrigen Druck zu starten, denn wenn er zu hoch wird, verringert sich die Haftung. Ist das nicht genauso gefährlich wie ein zu geringer Reifendruck? In der Tat bieten die Reifen – und nicht nur die Michelins – den Fahrern so viele andere Möglichkeiten zu stürzen (fragen Sie nur Bagnaia), dass es abwegig erscheint, nur diese eine Möglichkeit herauszugreifen.

Die Wahl des Reifendrucks ist reines Rätselraten. Niemand weiß, ob er allein unterwegs ist, wo der Druck aufgrund der kühlen Luft mehr oder weniger stabil bleibt, oder ob er in einer Gruppe unterwegs ist, wo er schnell ansteigen wird. Es ist also sehr leicht, gegen die Regel zu verstoßen.

In diesem Jahr gab es bereits 18 solcher Strafen: In Assen wurde Marc Marquez vom vierten auf den zehnten Platz zurückgestuft und verlor sieben Punkte, nachdem der mehrfache Weltmeister einen anderen Fahrer (Di Giannantonio) vorbei gewunken hatte, um ihm zu folgen und seinen Reifen aufzuwärmen. Das ist kein echter Rennsport. Die Ausgestaltung der Regel ist laut Michelin die Konsequenz der aktuellen Aerodynamik, die durch Vorrichtungen zur Fahrwerkshöhenverstellung ergänzt wird. Höherer Abtrieb, stärkeres Bremsen und schnellere Kurvenfahrten überlasten den Vorderreifen.

Früher stellte Michelin während der Rennwochenenden spezielle, auf die jeweiligen Streckenbedingungen abgestimmte «Rossi-Reifen» her und lieferte sie über Nacht an den Starpiloten – sehr zum Missfallen von Casey Stoner, er hat sie nicht bekommen. Michelin ist es seit mehr als zwei Jahren nicht gelungen, einen brauchbaren Vorderreifen herzustellen. Jetzt ist einer auf dem Weg, der in Misano getestet und von den Fahrern begrüßt wurde – nur um dann zu sagen, dass er nicht in der nächsten Saison, sondern erst 2026 verfügbar sein wird. Sie wollen Änderungen vornehmen und brauchen mehr Tests... und die Regeln schränken die Anzahl der verfügbaren Tests stark ein.

Die Rossi-Reifen hatten mehr mit der Mischung zu tun, der neue 2024er-Reifen ist eine andere Konstruktion – so etwas lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Aber es sollte doch innerhalb von, sagen wir, ein paar Monaten machbar sein. Oder in einem Jahr. Das ist die Strafe für die regulierte Reifenversorgung. Die schnellen Rossi-Reifen von Michelin wurden produziert, als das Unternehmen noch mit Bridgestone und Dunlop konkurrierte. Jetzt gibt es nur noch Michelin. Warum sich also die Mühe machen?

Man lässt einfach die Fahrer, die Fans und den Sport leiden. Es ist schwer vorstellbar, dass die kommerziell orientierten neuen Besitzer der MotoGP, Liberty, diese Art von Unsinn tolerieren. Bringt es bitte in Ordnung.