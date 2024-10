Vinales (Aprilia): Frust nach MotoGP-Rennen in Japan

Für Maverick Vinales (Aprilia) war das MotoGP-Hauptrennen in Motegi ein Desaster. Nachdem er den Start verpatzte, hing er im Mittelfeld fest und stürzte. Bei der Analyse des Rennens ließ er seinem Frust freien Lauf.

Aprilia-Pilot Maverick Vinales war am MotoGP-Wochenende in Japan nicht im Stande, um Spitzenplätze zu kämpfen. «Top Gun» ging im Grand Prix am Sonntag von Startplatz 3 ins Rennen und warf seine RS-GP in Runde 12 ins Kiesbett.

Der Spanier verpatzte den Start und kam nur als Neunter aus der ersten Runde zurück – dann wetzte auch noch Teamkollege Aleix Espargaro an ihm vorbei. Zum Zeitpunkt des Sturzes war Vinales bereits auf Rang 12 zurückgefallen. «Ich war in der Mitte des Pulks und wollte mich verteidigen. Dann hatte ich leider bei einem versuchten Überholmanöver das Problem», sagte der 29-Jährige zu seinem Crash. «Ich kann nicht viel sagen. Ich weiß nicht, ob sich die Grip-Verhältnisse geändert haben oder sonst was. Es war die schlimmste Session des ganzen Wochenendes, was das Gefühl und die Performance betreffen.»

Der Frust war bei Vinales nach dem Rennen herauszuhören: «Am Ende ist das Motorrad so, wie es ist. Wir müssen das Wochenende vergessen, obwohl mir ein paar recht gute Dinge gelungen sind. Strecken wie Motegi müssen wir einfach überstehen, jetzt liegt der Fokus auf Phillip Island – wir wollen da wieder auf gute Positionen zurückkehren. Mandalika und Australien sind unsere Strecken, der Rest wird wie Japan sein.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Motegi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pecco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Pecco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Pecco Bagnaia Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Motegi, Rennen (6. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 42:09,790 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +1,189 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +3,822

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,358

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +17,940

6. Brad Binder (ZA), KTM, +18,502

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +19,371

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +20,199

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,442

10. Jack Miller (AUS), KTM, +31,184

11. Johann Zarco (F), Honda, +31,567

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +32,299

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +33,003

14. Luca Marini (I), Honda, +35,974

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +39,321

16. Alex Rins (E), Yamaha, +40,839

17. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,547

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 18 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 24 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 24 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 32 von 40 Rennen:

1. Martin, 392 Punkte. 2. Bagnaia 382. 3. Bastianini 313. 4. Marc Márquez 311. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 136. 9. Bezzecchi 134. 10. Di Giannantonio 134. 11. Aleix Espargaro 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 56. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. Rins 20. 20. Mir 20. 21. A. Fernández 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 574 Punkte. 2. KTM 275. 3. Aprilia 255. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 695 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 528. 3. Gresini Racing 435. 4. Aprilia Racing 297. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 268. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 127. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.