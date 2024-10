Wie im Traum: Bryan Staring eine Saison MotoGP-Fahrer

Der australische Superbike-Held Bryan Staring wird am Ende der Saison seine Karriere beenden. Der 37-Jährige trat in vielen internationalen Rennserien an – auch in der Superbike-WM und der MotoGP.

Für Bryan Staring wird die Australische Superbike-Meisterschaft 2024 die letzte Saison als Rennfahrer sein. Das gab der 37-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz im Beisein ehemaliger und aktueller Teamkollegen und Teammanager bekannt. Der Yamaha-Pilot ist derzeit 16. in der Gesamtwertung und kann auf eine illustre Karriere zurückblicken. Als einer der wenigen Fahrer konnte er die Australische Superbike-Meisterschaft (2010) in seiner Rookie-Saison gewinnen – nachdem er in der vorangegangenen Saison bereits den Titel in der Australischen Supersport-Meisterschaft holte.

Auch international trat Staring in den verschiedensten Rennserien in Erscheinung. 2013 fuhr der Australier eine komplette MotoGP-Saison – auf einer CRT-Maschine für Gresini Honda. Er belegte Rang 26 in der Gesamtwertung und erzielte immerhin zwei WM-Punkte. Zudem bestritt er einige Rennen in der Superbike-WM – in den Jahren 2011 und 2012 trat er jeweils mit einer Wildcard für Kawasaki auf Phillip Island an. 2014 bestritt er insgesamt 16 Rennen in der seriennahen Weltmeisterschaft. 2012 erzielte er im FIM Superstock 1000 Cup drei Siege und wurde Vierter in der Gesamtwertung.

«Ich liebe es, Motorrad und Rennen zu fahren. Das mache ich schon seit meiner Kindheit. Aber es kommt eine Zeit, in der man seine Situation neu bewerten muss. Ich habe eine wunderbare Frau, einen kleinen Sohn und einen großartigen Job, der mir Spaß macht. Ich hatte eine erstaunliche Motorradkarriere, in der ich die Welt bereist habe und gegen einige der Besten angetreten bin – auf dem Weg dorthin habe ich einige Siege errungen, aber dies wird meine letzte Vollzeitsaison sein», zog Staring Bilanz. «Ich möchte mich bei all den Teams, Managern und Teamchefs bedanken, die mir im Laufe der Jahre eine Chance gegeben haben, ebenso bei den Herstellern und Marken, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich bin noch lange nicht fertig mit dem Motorradfahren, dazu liebe ich es zu sehr, aber es ist an der Zeit, zur Seite zu treten und den nächsten Abschnitt meines Lebens mit meiner Familie zu beginnen.»

Staring wird die Saison 2024 noch zu Ende fahren – das letzte Meeting findet vom 8. bis 10. November im The Bend Motorsport Park statt.