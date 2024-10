Aprilia RS 250 «Marco Simoncelli» zu gewinnen

Im Oktober 2011 kam der Italiener Marco Simoncelli beim MotoGP-Rennen in Sepang ums Leben. Zur Unterstützung der gemeinnützigen Simoncelli-Stiftung wird nun eine Replika seiner Aprilia RSW im Gilera-Design verlost.

Nicht nur über das in der Moto3-Weltmeisterschaft aktive SIC58-Team unter der Regie von Paolo Simoncelli wird die Erinnerung an MotoGP-Pilot Marco Simoncelli aufrechterhalten. Familie und Freunde des in Sepang zu Tode gestürzten Italieners – der Unglückstag jährt sich am 23.Oktober zum 13. Mal – sind in einer umtriebigen Stiftung engagiert. Ziel der «Fondazione Marco Simoncelli» ist es, mit persönlichem Engagement und Spendengeldern gemeinnützige Projekte zu fördern. Dabei geht um die Unterstützung junger Sport-Talente, aber auch um alltägliche Hilfe für Bedürftige Menschen in und außerhalb Italiens.

Zu Gunsten der Stiftung ist unter der Regie des Motorrad-Umbauers SP-Bike aus Rom ein speziell für Zweitakt-Fans begeisterndes Projekt entstanden. Auf Basis einer Aprilia RS250 Straßenmaschine des Jahrgangs 1996 kreierte die Schmiede aus Süditalien eine zumindest optisch perfekte Replik jener Aprilia RSW 250, mit der «SIC58» erfolgreich in der Viertelliter-WM unterwegs war.

Besonderheit ist das Design der Traditionsmarke Gilera, für das sich der Konzern seinerzeit als Marketinginstrument entschieden hatte. Um das Projekt des zulassungsfähigen kleinen Renners stilecht zu realisieren, wurden von der Aprilia-Rennabteilung die originalen Farbodes und Dekor-Daten zur Verfügung gestellt.

Das letzte Finish der RS 250 SIC: Die Unterschrift von Papa Paolo Simoncelli auf dem Tank des 65 PS starken und 145 Kilo leichten Zweitakters zu Ehren des Rennfahrers aus Misano.

Die Replika wird nun in einem Gewinnspiel verlost. Verbunden ist die Aktion des Umbauers mit einer Spendenkation. Denn für die Teilnahme an der Verlosung der RS 250 SIC müssen fünf Euro einbezahlt werden. Der gesamte Erlös kommt der Stiftung Marco Simoncelli zugute. Die Anmeldung der noch bis zum 19. Oktober laufenden Verlosungsaktion erfolgt direkt über die Webseite des Initatiors www.sp.bike.