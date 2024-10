Carmelo Ezepeleta: «Teamwork beim Rennkalender»

Ab der Rennsaison 2025 stehen MotoGP und Formel 1 unter der Regie des amerikanischen Unternehmens Liberty Media. MotoGP-Patron Carmelo Ezpeleta bestätigte, dass bei der Planung bereits zusammengearbeitet wurde.

Am 26. September wurde der offizielle MotoGP-Rennkalender der Saison 2025 präsentiert. Gewaltige Überraschungen gab es nicht, doch mit wieder fix angesetzten 22 Terminen steht die Serie vor einer gewaltigen Herausforderung.

Nicht nur die Umsetzung der Events in 17 Ländern auf vier Kontinenten stellt eine immense Kraftanstrengung dar, auch die Planung des Mammutprogramms bindet große Ressourcen bei der verantwortlich Unternehmung Dorna Sports. Die von Carmelo Ezpeleta in Madrid bereits 1988 gegründete Vermarktungsagentur beschäftigt aktuell rund 700 Mitarbeiter.

Einen wichtigen Posten hat Sohn Carlo Ezpeleta als Leiter der kommerziellen Abteilung inne, doch Patron der MotoGP-Weltmeisterschaft bleibt Carmelo Ezepeleta. Bei jedem GP ist der 78-Jährige vor Ort – die Beziehung zu den nationalen Föderationen, Verbänden und Geschäftspartnern bleibt Chefsache. Daran soll sich auch 2025 nichts ändern, wenn sich Eigentümerverhältnisse des spanischen Unternehmens durch die vollzogene Übernahme durch

den US-Konzern Libtery Media verändert haben. Mehrfach betonten Libtery Media als auch das Dorna Management: Das Tagesgeschäft bleibt auch zukünftig in den Händen der Spanier.

Liberty Media besitzt auch Vermarktungsrechte an der Formel 1. Zukünftig sollen hier auf mehreren Ebenen Synergien genutzt werden. Dies gilt speziell für die komplexe Planung der Jahreskalender der beiden weltweit führenden Rennserien. Während die Zweirad-Fraktion nun mit 22 Rennwochenenden agieren wird, sind es im Auto-Bereich sogar 24 Grand Prix. Terminkollisionen gilt es im Interesse minimaler Kannibalisierung zu umgehen, doch unvermeidbar sind Überschneidungen nicht.

Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist der F1-GP von Singapur und der MotoGP-GP von Emilia Romagna, die beide vom 20. bis 22. September mit ähnlichen Zeitplänen stattfanden. Die MotoGP hatte den GP zudem um eine Stunde vorverlegt, um eine direkte Überschneidung mit dem Live-Signal der F1 zu vermeiden.

In einem Interview mit der spanischen Zeitung AS sprach Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta diese Terminüberschneidungen an. Er erklärte, dass es angesichts der Größe der Rennkalender schwierig sei, sie zu vermeiden: «Es ist sehr schwer, sie nicht zu überschneiden, weil sie 24 Runden haben und wir 22, die zwischen März und November stattfinden. Es hat immer eine gute Zusammenarbeit gegeben, und es wird noch mehr geben jetzt, wo Liberty Media die Dorna übernimmt, aber ohne Terminkonflikte werden wir nicht auskommen.»

Als großen Fortschritt betrachte der Dorna-CEO aber, dass die Jahresplanung der weltweit relevantesten Rennformate bereits jetzt gemeinsam entstanden ist. Ezpeleta: «Sowohl die F1 als auch die MotoGP berücksichtigen aktuell bei der Planung die Zeitpläne des jeweils anderen. Wir schauen uns ihren Kalender an, bevor wir unseren machen, und jetzt schauen sie sich unseren an, bevor sie ihren machen. Das war früher nicht immer so».

Wie sehr sich die Rennserien unterscheiden, das zeigt sich auch beim Blick auf die Veranstaltungsorte. Nur vier Rennstrecken sind Gastgeber beider Formate: Barcelona, Red Bull Ring, Silverstone und Losail. Zu direkten Terminüberschneidungen wird es bei neun Events kommen, mit einem klaren Überhang in den Herbstmonaten Oktober und September.

Vorläufiger MotoGP-Kalender 2025:

Thailand, Buriram: 28. Februar bis 2. März

Argentinien, Termas: 14. bis 16. März

USA, Texas: 28. bis 30. März

Katar, Doha: 11. bis 13. April

Spanien, Jerez: 25. bis 27. April

Frankreich, Le Mans: 9. bis 11. Mai

England, Silverstone: 23. bis 25. Mai

Spanien, Aragon: 6. bis 8. Juni

Italien, Mugello: 20. bis 22. Juni

Niederlande, Assen: 27. bis 29. Juni

Deutschland, Sachsenring: 11. bis 13. Juli

Tschechien, Brünn: 18. bis 20. Juli

Österreich, Spielberg: 15. bis 17. August

Ungarn, Balaton: 22. bis 24. August

Spanien, Barcelona: 5. bis 7. September

Italien, Misano: 12. bis 14. September

Japan, Motegi: 26. bis 28. September

Indonesien, Lombok: 3. bis 5. Oktober

Australien, Phillip Island: 17. bis 19. Oktober

Malaysia, Sepang: 24. bis 26. Oktober

Portugal, Portimao: 7. bis 9. November

Spanien, Valencia: 14. bis 16. November

MotoGP-Wintertests 2024/2025:

Valencia MotoGP Test: 19. November

Sepang Shakedown Test*: 31. Januar bis 2. Februar

Sepang MotoGP-Test: 5. bis 7. Februar

Buriram MotoGP-Test: 12. bis 13. Februar