Bremsenhersteller Brembo erwirbt Öhlins

Brembo unterzeichnete am 11. Oktober eine Vereinbarung über den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an Öhlins Racing, dem Hersteller von Fahrwerkskomponenten für Motorräder und Autos.

Die Transaktion ist die größte Übernahme in der Geschichte von Brembo. Der Kaufpreis beträgt 405 Mio. USD (entspricht 370 Mio. USD zum heutigen Wechselkurs). Mit Öhlins erweitert Brembo sein Angebot für den Automobilmarkt, um seine Rolle als Lösungsanbieter von integrierten Lösungen für seine Kunden zu stärken.

«Öhlins ist eine starke Ergänzung für Brembo. Es ist eine weltbekannte Marke mit einem soliden Geschäft und einem unübertroffenen Ruf, sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Straße», sagte Matteo Tiraboschi, Vorstandsvorsitzender von Brembo. «Wir begrüßen Öhlins in unserer Gruppe als eine großartige Gelegenheit, unser Angebot für den Automobilmarkt zu erweitern. Mit dieser Ergänzung machen wir einen weiteren Schritt nach vorn in unserer Strategie, unseren Kunden integrierte intelligente Lösungen zu bieten, indem wir Synergien bei den Schlüsseltechnologien in der Fahrzeugecke nutzen.»

Das 1976 gegründete Unternehmen Öhlins Racing hat seinen Sitz in Upplands Väsby (Stockholm), Schweden. Öhlins beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in zwei Produktionsstätten in Schweden und Thailand, zwei Forschungs- und Entwicklungszentren in Schweden und Thailand sowie vier Vertriebs- und Testniederlassungen in den USA, Deutschland, Thailand und Schweden.Öhlins wurde 2018 vom US-amerikanischen Automobilzulieferer Tenneco gekauft.

Zum Produktportfolio von Öhlins Racing zählen Stoßdämpfer, Vorderradgabeln, Lenkungsdämpfer, Software und Algorithmen sowie Zubehör für den Erstausrüster- und Ersatzteilmarkt. Das schwedische Unternehmen beliefert verschiedenste Rennsportserien, darunter MotoGP, Formel 1, Superbike-WM und NASCAR. Öhlins Racing wird im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz in der Größenordnung von 144 Mio. USD erzielen.

«Wir sind davon überzeugt, dass Brembo der richtige Partner ist, um Öhlins Racing auf die nächste Stufe zu bringen», sagte Jim Voss, CEO von Tenneco. «Dieser Verkauf positioniert nicht nur Öhlins und seine Mitarbeiter für einen anhaltenden Erfolg unter der Marktführerschaft von Brembo, sondern er unterstützt auch die Strategie von Tenneco, unser Geschäftsportfolio zu straffen und unsere Bilanz zu stärken, während wir weiterhin unsere langfristige Vision umsetzen.»

Mit dieser Übernahme setzt Brembo seine Investitionen in den Motorrad- und Rennsportbereich fort. Im Jahr 2021 erwarb die Gruppe SBS Friction in Dänemark und J.Juan in Spanien. Im Februar dieses Jahres kündigte Brembo seinen Markteintritt in Thailand mit einer neuen Produktionsstätte für Bremssysteme für Motorradhersteller an. Brembo kontrolliert auch Marchesini, einem Hersteller von Leichtmetallrädern für Renn- und Straßenmotorräder. Das Zweiradgeschäft macht heute etwa 13 % des Gesamtumsatzes von Brembo aus.