Marc Marquez hatte mehr Stürze als GP-Teilnahmen 12.10.2024 - 20:00 Von Manuel Pecino

Gresini-Ducati-Pilot Marc Marquez hat in seiner MotoGP-Karriere an 186 Grand Prix teilgenommen. Erschreckend ist die Anzahl der Stürze, die der Spanier bislang an allen Rennwochenenden hatte: Es waren 212.