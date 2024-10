Fabio Di Giannantonio Achter in Spezial-Zeittraining

Erneut in den Top-10: Fabio Di Giannantonio

VR46-Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio reihte sich am ersten MotoGP-Trainingstag auf der Naturrennstrecke von Phillip Island auf Rang 8 ein. Der Römer erwartet noch eine Steigerung der Ducati-Kollegen auf den GP24.

Fabio Di Giannantonio konnte nach dem ersten Trainingstag der MotoGP auf Phillip Island durchaus zufrieden sein. Mit einer halben Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Marc Marquez reichte es für den Italiener, der sich demnächst für eine Schulter-OP unter das Messer begeben wird, mit der VR46-Ducati noch zu Rang 8.

«Es war ganz gut», sagte der Doha-Sieger von 2023, merkte aber auch an: «Der Nachmittag hat sich anders angefühlt. Es war ein anderes Training, weil es sehr intensiv war. Wir mussten von Beginn an richtig Druck machen – eine große, schwarze Wolke war zu diesem Zeitpunkt im Anmarsch. Es wäre ein Problem gewesen, wenn es wieder geregnet hätte.»

«Ich bin ganz happy, ich war über die gesamte Session schnell. Auch zu Beginn, als wir erst mal ein paar Runden auf die Reifen gefahren haben, war ich flott und dann auch im Finish in der Zeitattacke. Es ist ein wenig schade, weil ich bei einem schnellen Versuch noch eine gelbe Flagge hatte. Aber ich bin happy – das Ziel ist erreicht, wir sind bereits im Q2. Die Pace sieht im Moment auch ganz gut aus, wir arbeiten definitiv in die passende Richtung. Wir haben am Samstag eine gute Chance, um die Top-Plätze im Qualifying zu kämpfen.»

Wie die Marquez-Brüder steuert auch «Diggia» eine GP23. Er vergleicht es auch mit seinem Arbeitsgerät aus dem Vorjahr– damals saß er bei Gresini auf einer GP22 und schaffte es in dem spektakulären Rennen als Dritter in Ziel. «Dieses Bike schiebt über stark die Front, die Linien sind daher etwas anders als bei den Gegnern. Im Moment ist es aber kein großes Thema. Es ist sicher, dass sich die Jungs mit den 2024er-Ducatis noch steigern werden. Aber im Moment arbeitet das Motorrad zufriedenstellend.»

Di Giannantonio hat vergangene Woche seinen 26. Geburtstag gefeiert. Zu seinem Vertrauen in die Frontpartie in den schnellen Kurven sagt er: «Es ist noch nicht fantastisch – aber auch nicht so schlecht. Wir haben im letzten Run eine Verbesserung erzielen können. Leider konnte ich wegen der gelben Flagge nur ein paar Sektoren Gas geben.»

Wie diese Woche bekannt wurde, steigt der Römer nach dem Event in nur 8 Tagen auf Thailand vorzeitig aus der WM aus, um sich der vollständigen Gensung seiner Schulter zu widmen.

Ergebnisse MotoGP Zeittraining, Phillip Island (18. Oktober):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:27,770 min

2. Alex Márquez (E), Ducati +0,102 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati +0,188

4. Jorge Martín (E) Ducati +0,197

5. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,243

6. Maverick Vinales (E) Aprilia +0,390

7. Brad Binder (ZA) KTM +0,495

8. Fabio Di Giannantonio (I) +0,542

9. Franco Morbidelli (I), Ducati +0,550

10. Alex Rins (E) Yamaha +0,658

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,673

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,699

13. Pedro Acosta (E) KTM, +0,758

14. Johann Zarco (F) Honda +0,806

15. Augusto Fernandez (E) KTM, +0,858

16. Enea Bastianini (I) Ducati +0,989

17. Joan Mir (E), Honda +1,003

18. Aleix Espargaró (E) Aprilia +1,012

19. Luca Marini (I), Honda +1,050

20. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,523

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia +2,099

22. Raúl Fernández (E) Aprilia +2,288