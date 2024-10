Acosta (13.): Zu wenig Trainingszeit und ein Sturz

Rookie Pedro Acosta hatte am ersten Trainingstag auf Phillip Island zu kämpfen

Während abgebrühte Veteranen wie Marc Márquez aus dem chaotischen ersten Trainingstag beim Australien-GP das Optimum herausholten, hatte KTM-Rookie Pedro Acosta nach der Absage des FP1 seine Schwierigkeiten.

Viele der Zuschauer und manche der MotoGP-Fahrer nahmen das schlechte Wetter am Freitagmorgen mit Humor, zumal Loris Capirossi bei seinem Phillip-Island-Comeback im Safety-Car etliche sehenswerte Rutscher produzierte. Der langjährige Moto3-Pilot Andrea Migno sorgte für zusätzliche Heiterkeit, als er dem 51-jährigen Exweltmeister die Boxentafel mit einer Durchfahrts-Strafe vor die Nase hielt.

Die Stimmung sank, als sich die Unterbrechung hinzog und, weil das Regenwasser nicht effizient genug von der neu asphaltierten Piste ablaufen wollte. Nach fast zweistündiger Wartezeit folgte dann die Absage des ersten freien Trainings. Zu den Hauptleidtragenden zählte MotoGP-Rookie Pedro Acosta, der die erste Ausfahrt gut hätte gebrauchen können, um sich mit seiner 300-PS-Rakete auf die schnelle, besonders viel Mut und Können erfordernde Strecke einzuschießen. «Platz 13 ist unter den Umständen nicht schlecht. Aber natürlich, die Absage des FP1 hat uns nicht geholfen», erklärte der Spanier, der zum Ende des Nachmittagstrainings bei trockenen, aber nach wie vor dubiosen Bedingungen einen Ausrutscher wegsteckte.

«Normalerweise nutze ich das FP1, um die Linien zu lernen und meinen Rhythmus zu finden. Dass heute alles in eine Session gepresst wurde, machte meine Aufgabe ein bisschen schwieriger, zumal wir auch noch eine neue Aerodynamik ausprobieren mussten», schilderte der 20-Jährige. «Im Laufe dieser Session haben wir zwar den nötigen Speed gefunden und sind im Endeffekt nicht weit weg, doch vor allem im zweiten Streckenteil haben sich Fehler eingeschlichen, die mich zurückgeworfen haben.»

Mit der MotoGP-Maschine die richtigen Linien zu finden, sei klar das Schwierigste gewesen, fügte er hinzu. «Phillip Island ist keine einfache Strecke. Wenn du die erste Spitzkehre, Kurve 3, nicht richtig erwischst, verlierst du viel Zeit, und wenn du dich falsch in die Kurven 7, 8 und 9 einfädelst, wird der Zeitverlust massiv. Ganz zu schweigen von der Zielkurve: Wenn du aus dieser nicht optimal herausbeschleunigst – im vierten, fünften und sechsten Gang – dann bist du auf der Geraden gnadenlos am Verhungern.»

Der Unterschied zur Moto2-Klasse mache sich auch auf den Bodenwellen bemerkbar, so Acosta weiter. «In Sektor 2 und 3 hat der neue Asphalt die Strecke erfolgreich glattgebügelt, doch in Sektor 1 spürst du die Bodenwellen immer noch gewaltig. Wenn du sie mit der Moto2-Maschine bei Tempo 200 triffst, ist das okay. Doch mit 300 km/h ändert sich eine Menge.»

All dies in einer einzigen Session zu verdauen, sei keine leichte Aufgabe, erklärte Acosta. «Doch morgen sind wir ja im Q1, das gibt uns eine zusätzliche Möglichkeit der Feinarbeit», gewann er der Situation das Beste ab. «Wir wissen, dass wir ein konkurrenzfähiges Motorrad haben, das hat Brad Binder heute bewiesen. Er war nur drei oder vier Zehntel von der Spitze entfernt. Auf einer kurzen, langsameren Strecke ist das eine Menge, doch auf dem schnellen, flüssigen Phillip-Island-Kurs genügt ein winziger Fehler in einer einzigen Kurve, um dir einen solchen Rückstand einzuhandeln», erläuterte er. «Das Wichtigste ist deshalb, Ruhe zu bewahren und konzentriert, Schritt für Schritt, weiterzuarbeiten.»

Ergebnisse MotoGP Zeittraining, Phillip Island (18. Oktober):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:27,770 min

2. Alex Márquez (E), Ducati +0,102 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati +0,188

4. Jorge Martín (E) Ducati +0,197

5. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,243

6. Maverick Vinales (E) Aprilia +0,390

7. Brad Binder (ZA) KTM +0,495

8. Fabio Di Giannantonio (I) +0,542

9. Franco Morbidelli (I), Ducati +0,550

10. Alex Rins (E) Yamaha +0,658

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,673

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,699

13. Pedro Acosta (E) KTM, +0,758

14. Johann Zarco (F) Honda +0,806

15. Augusto Fernandez (E) KTM, +0,858

16. Enea Bastianini (I) Ducati +0,989

17. Joan Mir (E), Honda +1,003

18. Aleix Espargaró (E) Aprilia +1,012

19. Luca Marini (I), Honda +1,050

20. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,523

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia +2,099

22. Raúl Fernández (E) Aprilia +2,288