Schneller Alex Marquez (2.): «Michelin hat Zweifel»

Gresini-Ducati-Fahrer Alex Marquez sorgte mit Rang 2 im MotoGP-Zeittraining auf Phillip Island für ein Familien-Doppel im Hause Marquez. Der Spanier sprach auch von Zweifeln des Reifenausrüsters Michelin.

Alex Marquez sorgte in der Gresini-Box am Freitagnachmittag auf Phillip Island für sehr zufriedene Gesichter. Der 28-jährige Spanier wetzte mit seiner Vorjahres-GP23 im Finish der turbulenten Session auf Rang 2 und leistete seinem Bruder Marc (1.) somit perfekten Begleitschutz. Die beiden Brüder waren in ihrer jeweils schnellsten Runde durch 0,102 Sekunden getrennt.

Wegen des Regens war die freie Trainingssession davor gekappt worden. «Es war positiv, ich kann nicht viel mehr sagen. Es war kurz - aber kurze Tage sind für mich normalerweise besser. Ich weiß nicht warum, aber je länger wir draußen auf der Piste sind, desto schlechter», schilderte der Moto2- und Moto3-Weltmeister, der sich erst mit dem Schlusssprint nach vorne katapultierte, während sein älterer Bruder Marc (31) mehrmals mit Bestzeiten nachbesserte.

«Es war ein guter Freitag. Ich habe schon am Donnerstag gesagt, dass ich wieder Freude auf dem Motorrad haben muss und das war dann auch der Fall. Es ist eine Piste, auf welcher man den Flow haben muss und dann immer wieder verschiedene Linie probieren kann. Ich hatte von der ersten Runde an ein wirklich gutes Gefühl. Das Setup am Motorrad funktioniert.»

Der WM-Zwölfte, dem auf Platz 8 der Tabelle aktuell nur zwölf Punkte fehlen, bestätigt zudem: «Ich konnte mich gut an mein Limit ran arbeiten. Es ist nett - aber es ist erst der Freitag. Wir müssen noch einige Dinge verstehen. Wenn es am Samstag trocken bleiben sollte, dann werden wir hier in der Quali wohl 1:26er-Zeiten fahren. Wichtig wird es morgen im FP2 auch noch die finalen Reifen zu definieren.»

Alex Marquez sieht speziell hier noch ein großes Fragezeichen: «Es wird kein einfacher Samstag werden. Ich habe bereits den weichen und den Medium-Hinterreifen ausprobiert. Aber ich hatte damit nicht das erhoffte Gefühl. Mit diesen Karkassen gibt es aber oft auch innerhalb einer Produktion nicht dieselbe Performance. Aber es war ein wichtiger erster Kontakt mit diesen Reifen. Falls Michelin aber den Soft-Reifen streichen sollte, haben wir zumindest Anhaltspunkte. Michelin hat aktuell Zweifel an der weichen Version», so der Gresini-Pilot am Abschluss eines spannenden ersten Tages auf Phillip Island.

Ergebnisse MotoGP Zeittraining, Phillip Island (18. Oktober):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:27,770 min

2. Alex Márquez (E), Ducati +0,102 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati +0,188

4. Jorge Martín (E) Ducati +0,197

5. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,243

6. Maverick Vinales (E) Aprilia +0,390

7. Brad Binder (ZA) KTM +0,495

8. Fabio Di Giannantonio (I) +0,542

9. Franco Morbidelli (I), Ducati +0,550

10. Alex Rins (E) Yamaha +0,658

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,673

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,699

13. Pedro Acosta (E) KTM, +0,758

14. Johann Zarco (F) Honda +0,806

15. Augusto Fernandez (E) KTM, +0,858

16. Enea Bastianini (I) Ducati +0,989

17. Joan Mir (E), Honda +1,003

18. Aleix Espargaró (E) Aprilia +1,012

19. Luca Marini (I), Honda +1,050

20. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,523

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia +2,099

22. Raúl Fernández (E) Aprilia +2,288