Maverick Vinales: Arm schwarz von Blutergüssen

MotoGP-Pilot Maverick Vinales war im Sprintrennen auf Phillip Island in einen Horrorcrash verwickelt. Für den Aprilia-Fahrer war beim Pressegespräch nach dem Vorfall die Antwort auf die Schuldfrage eindeutig.

Es war der Aufreger im MotoGP-Sprintrennen auf Phillip Island: Zwei Runden vor Ende des Rennens überholte Maverick Vinales Marco Bezzecchi im Kampf um den fünften Rang auf der Start-Ziel-Geraden und beim Anbremsen auf Kurve 1 schoss der Italiener dem Aprilia-Piloten mit über 200km/h Restgeschwindigkeit ins Heck und beförderte beide ins Kiesbett.

Dass schwere Verletzungen ausblieben, grenzt angesichts der Schwere des Unfalls an ein Wunder. Aber die Schuldfrage ließ sich zunächst nicht klären. Als Folge dessen verschoben die Stewards ihr Urteil auch bis zum Sonntag, da Bezzecchi zunächst nicht zu seiner Sicht des Hergangs befragt werden konnte - er war auf dem Weg ins Krankenhaus.

Für Vinales war der Fall jedoch eindeutig: «Ich halte es für einen Fehler von Bezzecchi und ich habe meine Meinung bei den Stewards abgegeben. Wir werden sehen, wie sie entscheiden. Bei ihnen liegt die Entscheidung, nicht bei uns Fahrern.»

Die tückischen Windverhältnisse auf der Start- und Zielgeraden ließ der Spanier dabei nicht als Ausrede gelten: «Man muss sich, wenn man vor dieser Kurve überholt, immer bewusst sein, dass man dem Gegner Platz lassen muss, weil er sonst über den Windschatten angesaugt wird. Ich glaube, die Ursache für den Crash war, dass Bezzecchi mich im letzten Moment zurücküberholen wollte.»

Ob beide im Grand Prix am Sonntag werden antreten können, war zunächst nicht absehbar. Zwar wurde Vinales nach dem Vorfall von den Ärzten vor Ort für renntauglich erklärt, doch ob es tatsächlich dazu reicht auch wirklich auf seine RS-GP zu steigen wollte der Aprilia-Pilot noch offenlassen: «Ich gelte zwar als fit, aber ich will erst abwarten, wie ich die Nacht überstehe. Die Schmerzen nehmen immer weiter zu, deshalb muss ich abwarten, ob es reicht, um am Sonntag zu fahren. Der linke Arm selbst ist nicht verletzt, aber weil eine Schwellung auf die Nerven drückt, habe ich keine Kraft in der Hand. Der rechte Arm ist schwarz geworden durch die Blutergüsse.»

Für Aprilia ebenso ärgerlich, dass auch bei Trackhouse Ersatzmann Lorenzo Savadori der Einsatz im Rennen am Sonntag auf der Kippe stehen könnte: Auch er beklagt Verletzungen durch aufgewirbelte Trümmerteile des Vinales-Bezzecchi-Crashs.

Aprilia selbst ließ verlauten, dass entzündungshemmende Therapien zum Einsatz kommen würden, um den Einsatz von «Top Gun» sicherzustellen. Sollte er antreten können, sieht der Katalane dem Rennen positiv entgegen: «Wenn ich am Sonntag das Rennen fahren kann, dann werden mir die Schmerzen nichts ausmachen.»

Das Potential für einen Podestplatz sei vorhanden, auch wenn es schwer sei, an den Ducatis vorbeizukommen: »Sie zu überholen, ist immer schwierig. Aber dieses Wochenende waren wir bislang immerhin in der Position dafür.»

Maverick Vinales hat mit 163 Punkten derzeit noch Chancen auf sechsten Rang der Gesamtwertung. Diesen hat derzeit Pedro Acosta inne mit nur 18 Punkten mehr auf dem Konto.

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 33 von 40 Rennen:

1. Martin, 404 Punkte. 2. Bagnaia 388. 3. Marc Márquez 320. 4. Bastianini 320. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 141. 9. Di Giannantonio 137. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 60. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. A. Fernández 21. 20. Rins 20. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 586 Punkte. 2. KTM 276. 3. Aprilia 259. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 708 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 545. 3. Gresini Racing 444. 4. Aprilia Racing 299. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 271. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 131. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.