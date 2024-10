Marc Márquez: Trotz Folien-Panne zum Australien-Sieg

Gresini-Ducati-Pilot Marc Márquez siegt beim Australien-GP auf Phillip Island – obwohl seine eigene Abreißfolie vom Visier ihm beim Start in die Quere kommt und ihn wertvolle Plätze kostet.

Marc Márquez fuhr auf Phillip Island bei Melbourne/Australien zu seinem dritten GP-Sieg der Saison – und das, obwohl er sich beim Start selbst in die Quere kam.

Der achtmalige Weltmeister hatte es zu Beginn des Rennens ungewollt noch mal richtig spannend gemacht. Sein eigenes Tear-off geriet ihm unter das Hinterrad. Dadurch hatte der Reifen beim Start nicht genügend Grip, unter qualmendem Reifen schlingerte Márquez ins Rennen, fiel von Startposition 2 auf Rang 6 zurück.

Tear-offs sind Abreißfolien, die die Piloten über ihrem festen Helmvisier haben. Wenn auf ihrem Visier zum Beispiel Schmutz klebt, der während der Fahrt auf dem Helm gelandet ist, können sie sich so mit einem schnellen Handgriff freie Sicht verschaffen. Die Folien schmeißen sie dann weg – und mit etwas Pech verfangen sie sich manchmal an oder unter Motorrädern. Diesmal geriet die dünne Folie unter Márquez‘ eigenes Bike.

Der Spanier erklärt: «Ich ziehe das Tear-off sonst nie am Start ab, weil es gefährlich sein kann, aber diesmal war etwas ziemlich Großes im Sichtfeld. Leider ist das Tear-off unter meinem Rad gelandet. Ich habe es gesehen und versucht, es zu entfernen, aber es war unmöglich. Als ich dann die Kupplung losgelassen habe, hatte ich Spin.»

Er fiel auf Platz 6 zurück, musste sich das gesamte Rennen über nach vorne durcharbeiten.

Márquez: «Ich weiß nicht, wo ich in der ersten Kurve war, aber ich habe viele überholt. Ich dachte, es wäre unmöglich, Martín zu erwischen, aber in Runde 5 oder 6 bin ich in den Rhythmus gekommen. Ich war ganz ruhig. Ich freue mich sehr über den Sieg.»

Bis in die letzte Runde lieferte sich Márquez ein Duell mit Martín, konnte sich am Ende behaupten. Er verriet später: «Ich habe das ganze Rennen über die Reifen für die letzte Attacke gespart.» Der Plan ging auf.

Ergebnisse MotoGP Rennen Phillip Island, (20. Oktober):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 27 Runden in 39:47,702 min

2. Jorge Martin (E), Ducati,+0,997 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,100

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,997

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +13,310

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,434

7. Brad Binder (ZA), KTM, +15,450

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +16,636

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,757

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,345

11. Jack Miller (AUS), KTM, +19,932

12. Johann Zarco (F), Honda, +20,284

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,140

14. Luca Marini (I), Honda, +24,279

15. Alex Marquez (E), Ducati, +24,649

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,499

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +30,533

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,765

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +45,393

– Joan Mir (E), Honda, 2 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

DNS: Pedro Acosta (E), KTM

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.