Youngster Raul Fernandez : «Nach üblem Start lief es»

Nach missglücktem Start holte Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez auf und sicherte sich beim Australian-Grand-Prix den 10. Platz, mit nur zwei Sekunden Rückstand auf Aprilia-Aushängeschild Maverick Vinales (8.).

Raul Fernandez, dessen Bruder Adrian zuvor im Moto3-Rennen über Rang 3 jubeln durfte, stand auf dem vielversprechenden sechsten Startplatz in der zweiten Reihe, doch beim Losfahren verlor das Vorderrad seiner Maschine kurz Bodenkontakt, der Spanier musste das Gas zurückdrehen, wurde von der Meute seiner MotoGP-Kollegen verschluckt und kam erst im hinteren Mittelfeld richtig in Schwung.

Dann holte der Spanier jedoch ähnlich hurtig auf wie sein Landsmann Marc Marquez im Kampf um die Spitzenpositionen. Nach einer Runde noch an 13. Stelle erreichte der 23-jährige schon in Runde 5 die Top 10 und zwängte sich dann an Fabio Quartararo auf Position 9. Heftig von einem ganzen Schwarm prominenter Rivalen wie Quartararo, Jack Miller und Vorjahressieger Johann Zarco bedrängt, verteidigte sich Fernandez für den größten Teil des Rennens souverän. Erst vier Runden vor Schluss musste er Quartararo wieder vorbeilassen und donnerte schließlich als Zehnter über die Ziellinie.

«Das war richtig gut. Ich bin happy mit unserem Rennen», rieb sich Fernandez nach der Rückkehr in die Box die Hände. «Pech war nur, dass ich am Start fünf, sechs Sekunden verloren habe. Ich weiß nicht warum, doch das Motorrad machte Wheelies, ich kam nicht richtig vorwärts und musste lange vom, was mich viele Plätze gekostet hat.»

Doch als er seinen Rhythmus gefunden hatte, machte Fernández Boden gut und legte Rundenzeiten hin wie die Fahrer in der zweiten Gruppe des Vorderfeldes. «Zum Ende rückte ich näher an diese Gruppe heran. Meine Renn-Pace war gut, das ist positiv», meinte er. «Jetzt müssen wir herausfinden, was am Start passiert ist, und daran arbeiten, dass so etwas das nächste Mal nicht mehr passiert. Wenn das Motorrad nur Wheelies macht, bringst du die Power nicht auf den Boden. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass gute Starts der Schlüssel zum Erfolg sind in der MotoGP-Klasse – es sei denn, dein Name ist Marc Marquez!»

In Summe war es für den jüngsten der Aprilia-Piloten ein sehr positiver Trip nach Australien. Nach dem US-GP und den Läufen in Le Mans war es erst das dritte Wochenende, an dem es Fernandez gelang, sowohl im Sprint als auch im GP WM-Punkte einzufahren. In der Tabelle spielt der junge Madrilene als 16. aber weiterhin keine Rolle. Mit 66 Punkten rangiert die #25 direkt hinter Teamkollege Miguel Oliveira.

Ergebnisse MotoGP Rennen Phillip Island, (20. Oktober):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 27 Runden in 39:47,702 min

2. Jorge Martin (E), Ducati,+0,997 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,100

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,997

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +13,310

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,434

7. Brad Binder (ZA), KTM, +15,450

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +16,636

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,757

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,345

11. Jack Miller (AUS), KTM, +19,932

12. Johann Zarco (F), Honda, +20,284

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,140

14. Luca Marini (I), Honda, +24,279

15. Alex Marquez (E), Ducati, +24,649

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,499

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +30,533

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,765

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +45,393

– Joan Mir (E), Honda, 2 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

DNS: Pedro Acosta (E), KTM

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.