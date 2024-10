Enea Bastianini (5.): «Marc folgen, heute unmöglich»

Bereits im Qualifying verlor Enea Bastianini als Zehnter wertvolle Meter. Nachdem der Ducati-Werkspilot am Vortag noch auf Rang 3 sprinten konnte, spielte die #23 am Sonntag keine Rolle beim Kampf um einen Podestplatz.

Während Fabio Di Giannantonio als Pilot einer GP23 und mit angeschlagener Schulter in bester Laune vor den Mikrofonen tänzelte, fiel Enea Bastianini das Lachen schwer. Denn das 17. GP-Wochenende der Saison verlief in Hinblick so gar nicht nach dem Willen des Noch-Ducati-Werksfahrers aus Italien.

Im Fokus standen dabei die beiden Niederlagen in Sprint und GP gegen seinen Konkurrenten im Kampf um den dritten Platz der Weltmeisterschaft – Marc Marquez. Im Sprintrennen konnte «La Bestia» den Schaden gering halten. Als Dritter hatte es der zukünftige KTM-Pilot direkt hinter Marquez mit aufs Podium geschafft.

Im Rennen gab es dann, mit Blick auf die #93, formlos formuliert eine kräftige Klatsche. Von Startplatz 10 kam Bastianini zwar zügig in Richtung Top-5, doch der Zug um die Spitze war von Beginn abgefahren. In der ersten Kurve war Marc Marquez noch hinter den offiziellen Werkspiloten Bastianini zurückgefallen ­­– doch der Spanier fuhr danach so stürmisch durchs Feld bis an die Spitze, dass Enea Bastianini nur staunen konnte: «Ich habe nicht wirklich viel zu sagen, nur das mein Plan, mich an Marc zu hängen, null geklappt hat. Es war unmöglich, ihm heute zu folgen.»

Bis zum Zielstrich summierte sich der Tempounterschied zwischen den vor Australien punktgleichen Kontrahenten auf über 13 Sekunden.

Enea Bastianini: «Damit hatte ich nicht gerechnet. Der gestrige Tag lief besser und auch im Warm-up hatte ich ein wirklich gutes Gefühl. Ich verstehe es nicht wirklich, denn wir sind heute mit einem unveränderten Bike angetreten.»

Das wesentliche Problem konnte Bastianini klar benennen: «Ich kann nicht sagen, warum es so war, aber ich hatte in jeder einzelnen Runde Probleme mit dem Vorderrad. Immer an den gleichen Stellen, im Scheitel der Rechtskurven, habe ich die Haftung verloren. Dadurch war ich das ganze Rennen mit Nicht-Stürzen beschäftigt. Damit war es weder möglich noch schneller zu fahren, noch den vierten Platz zu halten.»

Bastianini, der als Fünfter auch die fünftbeste Rennrunde abdrückte, weiter: «Es ist schade, denn ich war mit dem Grip hinten sehr zufrieden. Die weiche Mischung hat konstant gut funktioniert.»

Die Machtverhältnisse, drei Events und sechs Rennen vor Ende der Saison, sind vorerst geklärt. Während Jorge Martin seinen Vorsprung auf Pecco Bagnaia um zehn Punkte vergrößerte, verlor Bastianiani 14 Zähler auf den nun alleinigen WM-Dritten Marc Marquez.

Ergebnisse MotoGP Rennen Phillip Island, (20. Oktober):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 27 Runden in 39:47,702 min

2. Jorge Martin (E), Ducati,+0,997 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,100

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,997

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +13,310

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,434

7. Brad Binder (ZA), KTM, +15,450

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +16,636

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,757

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,345

11. Jack Miller (AUS), KTM, +19,932

12. Johann Zarco (F), Honda, +20,284

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,140

14. Luca Marini (I), Honda, +24,279

15. Alex Marquez (E), Ducati, +24,649

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,499

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +30,533

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,765

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +45,393

– Joan Mir (E), Honda, 2 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

DNS: Pedro Acosta (E), KTM

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.