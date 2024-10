Di Giannantonio (4.): Sogar noch Bagnaia im Visier

VR46-Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio holte sich im MotoGP-Sonntagsevent auf Phillip Island nach einer starken Fahrt Rang 4 – laut «Diggia» hätte der GP sogar noch besser enden können.

Fabio Di Giannantonio zeigt im Hauptrennen der MotoGP auf Phillip Island am Sonntagnachmittag trotz seiner Schulterprobleme eine mehr als saubere Leistung. Der Italiener, der vergangenen Sonntag seinen 26. Geburtstag feierte, kämpfte im Finish mit seiner Ducati GP 23 Enea Bastianini nieder und sicherte sich somit hinter den Hauptdarstellern der MotoGP Rang 4.

«Ich bin sehr glücklich», sagt der Römer, der nur von Startplatz 12 losfuhr, zu seinem Rennen. «Es ist aber irgendwie auch ein bittersüßes Gefühl dabei. Wir haben schon super Rennen gezeigt – vielleicht sogar heute das beste des Jahres. Aber mit einer besseren Startposition am Grid hätte ich vielleicht gegen Pecco um das Podium fahren können.»

Der VR46-Schützling hatte sich sofort nach der Zieldurchfahrt die Daten des Weltmeisters angeschaut – auf Pecco fehlten ihm auf dem Zielstrich nur noch 2,9 Sekunden. «Das Tempo war nicht um so viel unterschiedlich. Ich wollte einen guten Job machen, habe auch gespürt, dass es möglich ist. Ich bin happy, aber ich wollte eigentlich eine Trophäe mitnehmen, gehe jetzt aber ohne Souvenir nach Thailand.»

Di Giannantonio und Bastianini rauften sich im Finish mit Rundenzeiten, wie sie Marc Marquez fuhr, um Platz 4. Der VR46-Racer erklärte: «Ich muss dazusagen, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Vielleicht war es kein richtiger Fehler, denn wir hatten geplant, dass wir alle verfügbaren Mappings im Rennen verwenden. Dann bin aber durch einen Wechsel langsamer geworden, eine Sekunde hat gefehlt. Ich habe dann wieder zurückgewechselt, konnte danach auch wieder meinen Rhythmus fahren und war wirklich schnell. Ich hätte ohne diese Sache nochmal schneller sein – und vielleicht Pecco einholen können.»

Das Fazit von Fabio, der sich nach dem Thailand-Grand-Prix in seiner Heimat Italien operieren wird lassen: «Wir müssen die positiven Dinge sehen. Wir sind wieder zurück auf Top-Level. Nach der Schulterverletzung ist es die beste Performance des Jahres. Es ist schade, dass ich das neue Bike nicht gleich probieren kann. Nach so einer Leistung würde man natürlich auch gerne weitere Rennen fahren. Aber wir müssen jetzt clever sein und das tun, was für die Zukunft am besten ist.»

Gut tat das Rennen auf Phillip Island auch dem Punktestand. Trotz anstehendem Saisonende rückte «Diggi» bis auf einen Zähler an Franco Morbidelli heran.

Ergebnisse MotoGP Rennen Phillip Island, (20. Oktober):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 27 Runden in 39:47,702 min

2. Jorge Martin (E), Ducati,+0,997 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,100

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,997

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +13,310

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,434

7. Brad Binder (ZA), KTM, +15,450

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +16,636

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,757

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,345

11. Jack Miller (AUS), KTM, +19,932

12. Johann Zarco (F), Honda, +20,284

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,140

14. Luca Marini (I), Honda, +24,279

15. Alex Marquez (E), Ducati, +24,649

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,499

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +30,533

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,765

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +45,393

– Joan Mir (E), Honda, 2 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

DNS: Pedro Acosta (E), KTM

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.