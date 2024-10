Maverick Viñales (8.): Keine Aussprache mit Bezzecchi

Nur einen Tag nach dem schweren Unfall im Sprint konnten Maverick Viñales und Marco Bezzecchi beide am Australien-GP teilnehmen. Viñales, der Achter wurde, verriet: Eine Aussprache der beiden gab es noch nicht.

Nur einen Tag nach dem heftigen Crash mit Marco Bezzecchi im Sprint konnte «Top Gun» Maverick Viñales schon wieder fahren, wurde im Rennen Achter und holte wertvolle Punkte für Aprilia.

Im Sprint am Vortag waren Bezzecchi und Viñales zwei Runden vor Ende des Rennens im Kampf um Rang 5 vor Kurve 1 heftig ins Kiesbett gecrasht – mit rund 200 km/h Restgeschwindigkeit. Bezzecchi musste nach dem Rennen ins Krankenhaus, konnte erst nicht bei den Stewards vorsprechen. Auch Viñales hatte einiges abbekommen beim Unfall, klagte über Schmerzen, mangelnde Kraft in der linken Hand und große Blutergüsse am rechten Arm.

Auf eine Frage, wie es ihm nach dem Unfall im Rennen ging, sagte er: «Ziemlich gut. Besser, als ich gedacht hätte. Ich hatte heute Morgen kein gutes Gefühl in einem Teil meiner Hand. Aber ich konnte das Rennen auf einem guten Level fahren und habe versucht, an den Ducati-Jungs dranzubleiben. Wir haben das Maximum gegeben.»

Nach seinem schweren Unfall kam Viñales über Nacht wieder auf die Beine. Am Samstag war er noch unsicher gewesen, ob er das Rennen fahren könne. Aber es hat gereicht. Der Spanier: «Das war sehr gut, auch, dass ich nicht verletzt bin und in Thailand fahren kann. Das ist fantastisch.»

Auf eine Frage, ob es eine Aussprache mit Marco Bezzecchi nach dem Unfall gegeben habe, sagte Viñales: «Nichts. Er ist nicht gekommen und hat nichts gesagt, nicht mal sorry.»

Erst am Sonntagmorgen australischer Zeit hatten die Stewards zu dem Vorfall entschieden: eine einfache Long-Lap-Strafe für Bezzecchi, obwohl der Vorfall auch eine doppelte Long-Lap-Strafe hätte rechtfertigen können, wie es im Urteil heißt. Bezzecchi wurde Letzter, nachdem er die Strafe absaß und einmal stürzte.

Viñales zur Steward-Entscheidung: «Sie müssen ein Zeichen setzen. Das ist ok. Ich habe dazu nichts zu sagen, weil sie die Entscheidung treffen, ob sie eine Strafe geben und wenn ja, welche.»

Zum Rennverlauf auf Phillip Island sagte Viñales: «Das Verhalten des Motorrads war nicht schlecht. Mir ist ein Reifen gegen Ende des Rennens eingebrochen, das hatten die anderen scheinbar nicht. Aber abgesehen davon konnte ich mit der zweiten Gruppe kämpfen. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis.»

Er erklärt: «Mit noch zehn Runden zu fahren, habe ich gemerkt, dass der Reifen am Ende ist. Ich wusste, ich kann nicht mehr angreifen.»

Ergebnisse MotoGP Rennen Phillip Island, (20. Oktober):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 27 Runden in 39:47,702 min

2. Jorge Martin (E), Ducati,+0,997 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,100

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,997

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +13,310

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,434

7. Brad Binder (ZA), KTM, +15,450

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +16,636

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,757

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,345

11. Jack Miller (AUS), KTM, +19,932

12. Johann Zarco (F), Honda, +20,284

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,140

14. Luca Marini (I), Honda, +24,279

15. Alex Marquez (E), Ducati, +24,649

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,499

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +30,533

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,765

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +45,393

– Joan Mir (E), Honda, 2 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

DNS: Pedro Acosta (E), KTM

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.