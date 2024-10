Quartararo (9.): Unerwartete Steigerung im Finish

Yamaha-Ass Fabio Quartararo zeigte auf Phillip Island am Sonntag im MotoGP-Rennen eine starke Aufholjagd, die ihn noch auf Platz 9 brachte. Ab sofort gibt der Franzose konkrete Ziele für die nächsten Rennen aus.

Fabio Quartararo hetzte nach Platz 11 im Sprint im Hauptrennen der MotoGP-WM auf Phillip Island in die Top-10. Der Südfranzose, der nach technischen Problemen ab dem Freitag nur von Startposition 21 aus ins Rennen gegangen war, war am Ende erneut klarer Sieger im Markenpokal der japanischen Hersteller in der MotoGP-WM.

«Die Pace war gut, speziell der zweite Teil des Rennens war wirklich gut», freute sich Quartararo fast ein wenig trotzig. «Der Hinterreifen war zu Beginn aber nie bereit, er war sehr aggressiv zu Beginn. Ich hatte fünf oder sechs Mal fast einen Highsider. Das passiert hier normal nicht, daher müssen wir das verstehen. Der zweite Teil des Rennens war wirklich gut. Die Reifen waren dann endlich komplett bereit. Es schien, dass mein Gummi dann wirklich noch frischer als bei den anderen Piloten war und ich konnte maximal Druck machen.»

«Ich hatte nicht erwartet, dass ich am Ende so schnell sein kann», gesteht Fabio Quartararo, der in den letzten acht Runden von Platz 12 auf Rang 9 fuhr und auch an Jack Miller, Raul Fernandez und Johann Zarco vorbeiging.

«Generell fuhr ich dann die Rundenzeiten wie bei meinen besten Versuchen am Freitag. Es gibt einiges zu lernen aus diesem Rennen! Ich habe am Start sieben oder acht Plätze aufgeholt, konnte aber nicht die Pace mitgehen. Ich habe dann an Raul gesehen, dass sein Hinterreifen viel mehr bereit war als meiner, als er an mir vorbeiging. Er hat den Reifen dann aber verheizt.»

Auch Teamkollege Alex Rins fuhr später im Rennen 1:28er-Zeiten. Dazu sagt Fabio: «Ich weiß noch nicht, welche Rundenzeiten er genau fuhr. Es ist aber jedenfalls wichtig, dass wir mehr Daten haben. Wie gesagt: zwei Bikes sind nicht genug. Im nächsten Jahr werden wir dann mehr Daten haben.»

«Der Rückstand bedeutet im Vergleich zum Vorjahr nichts, weil es hier ja auch einen neuen Asphalt gibt. Aber wir müssen die Lücke zu Pecco verstehen und auch zur zweiten Gruppe. Wenn wir die Top-6 vergleichen, sehen wir, dass wir am Ende des Rennens schneller waren. Aber wir sollten jedes Mal um die Plätze zwischen 5 und 7 kämpfen. Das müssen wir bei Yamaha in den Kopf bekommen. Wie beim Rennen in Misano – das wäre ein wirklich gutes Ziel für nächstes Jahr.»

Mit 93 Zählern rangiert Fabio Quartararo als 13. der WM hinter Gresini-Pilot Alex Marquez. Wenn auch weiterhin unter Wert geschlagen, ist der Weltmeister damit der beste Pilote eines japanischen MotoGP-Renners.

Ergebnisse MotoGP Rennen Phillip Island, (20. Oktober):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 27 Runden in 39:47,702 min

2. Jorge Martin (E), Ducati,+0,997 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,100

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,997

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +13,310

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,434

7. Brad Binder (ZA), KTM, +15,450

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +16,636

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,757

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,345

11. Jack Miller (AUS), KTM, +19,932

12. Johann Zarco (F), Honda, +20,284

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,140

14. Luca Marini (I), Honda, +24,279

15. Alex Marquez (E), Ducati, +24,649

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,499

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +30,533

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,765

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +45,393

– Joan Mir (E), Honda, 2 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

DNS: Pedro Acosta (E), KTM

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.