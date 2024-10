Marco Bezzecchi (9.): «Die linke Schulter tut weh»

VR46-Ducati-Fahrer Marco Bezzecchi sicherte sich am ersten MotoGP-Trainingstag für den Thailand-Grand-Prix in Buriram Rang 9 und sprach danach über die Wahl zwischen Iannone und Bulega als seinen Teamkollegen in Sepang.

Marco Bezzecchi erkämpfte am Freitagnachmittag auf dem Chang-Circuit in Buriram im spannenden ersten Zeittraining Rang 9. Der Italiener büßte in seiner persönlich schnellsten Runde auf die Bestzeit von Marc Marquez (Gresini Ducati) viereinhalb Zehntel ein. Insgesamt befanden sich die ersten 17 Fahrer der Zeitenliste innerhalb einer Sekunde.

«Der Tag war in der Summe gesehen okay – Ziel war es, in das Q2 zu kommen und wir haben es geschafft», erläuterte Bezzecchi, der am Vormittag noch über den Großteil der freien Trainingssession an der Spitze zu finden war. «Ich habe mich in der Früh super gut gefühlt, kann mit dem harten Hinterreifen besser einlenken – eigentlich wie immer, wenn ich den harten Reifen am Bike montiert habe.»

Marco Bezzecchi berichtete nach einem schweißtreibenden Tag weiter: «Als ich den weicheren Reifen montiert hatte - der hier der in der Zuteilung der Medium-Variante entspricht ist – habe ich am Heck etwas mehr Probleme gehabt. Es ist dasselbe Problem, wie wir es in Indonesien gehabt haben. Wir müssen versuchen, das zu beheben, es kostet zu viel Zeit. Aber ich bin in vielen Bereichen durchaus glücklich mit dem Tag.»

Zu seiner körperlichen Verfassung nach dem brutalen Abflug von Phillip Island sagt Bezzecchi: «Ich hätte mir erwartet, dass es etwas besser ist. Meine linke Schulter tut etwas weh - es brennt, wenn ich fahre. Die Hitze ist kein Problem. Zum Glück sind die harten Bremszonen allesamt belastend für die rechte Seite des Körpers. Ich hatte mir aber erhofft, dass es etwas besser geht. Wir werden die Schulter am Abend behandeln und schauen, dass wir den Samstag überstehen.»

Zur Frage nach dem Ersatzmann für Teamkollegen Fabio Di Giannantonio nach dem Thailand-GP sagt der Italiener: «Wir könnten ja auch drei Bikes in die Box stellen – Bulega, Iannone und mich. Ich kenne beide gut - verstehe mich auch mit beiden Jungs gut und ihr Talent ist bekannt. Andrea ist etwas älter im Vergleich zu Bulega, er hat aber mehr Erfahrung in der MotoGP. Er ist aber auch lange kein MotoGP-Bike gefahren. Bulega ist jung - er kann schneller lernen. Aber er ist noch nie auf einem MotoGP-Bike gewesen. Es ist jedenfalls eine schwere Entscheidung. Aber zum Glück bin ich der Fahrer und muss diese Entscheidung nicht fällen.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining (25. Oktober):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:29,165 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,110 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,162

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,195

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,341

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,384

7. Pedro Acosta (E), GASGAS, +0,437

8. Alex Márquez (E), Ducati, +0,448

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,455

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,517

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,518

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,591

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,672

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,692

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 0,834

17. Luca Marini (I), Honda, +0,973

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,033

19. Joan Mir (E), Honda, +1,052

20. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +1,264

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,847

22. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +2,218