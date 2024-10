Franco Morbidelli: «Hoffe, wir können mehr rausholen»

Nach einer Steigerung von Rang 12 auf Platz 6 am Freitag ist Franco Morbidelli bislang in Thailand zufrieden: «Wir sind nah an den ersten Jungs dran.» Er hofft, aber mit ein paar Veränderungen weiter nach vorn zu kommen.

Mit der sechstschnellsten Zeit im Zeittraining von Buriram vor dem GP von Thailand hat sich Franco Morbidelli locker einen Platz für die zweite Hälfte des Qualifyings am Samstag gesichert. Für die Quali und die beiden noch anstehenden Rennen hofft der Italiener aber, das noch mehr in seiner Ducati schlummert.

Morbidelli sagte nach dem Zeittraining: «Wir sind direkt im Q2, was sehr wichtig ist und unser Hauptziel für den Freitag. Wir sind nah an den ersten Jungs dran, nur drei Zehntelsekunden von Platz 1 entfernt.» 0,384 Sekunden genau genommen.

Morbidelli: «Mal schauen, ob wir uns am Samstag verbessern können und ein paar Veränderungen am Motorrad machen, um besser zu werden.» Der Italiener weiter: «Ich würde gern noch ein bisschen mehr finden, daher werden wir ein paar Dinge verändern.»

Auf Nachfrage erklärt der Ducati-Pilot in seiner Medienrunde nach dem Zeittraining: «Wir hatten Probleme mit dem Grip am Hinterreifen. Ich hoffe, dass wir da noch mehr rausholen können.»

Welche Maßnahmen er genau zusammen mit seinem Team ergreifen möchte, führte er nicht aus.

Im Vergleich zum freien Training am Morgen hatte sich Morbidelli im Zeittraining klar verbessert. Am Morgen landete er auf der Strecke im thailändischen Buriram auf Rang 12, am Nachmittag kletterte er in einer starken Schlussphase, in der Rundenzeit nach Rundenzeit purzelte, auf Platz 6.

Zur Reifenwahl für Samstag und Sonntag sagte MorbidellI: «Es scheint so, als wäre der Mediumreifen eher was für den Sprint und der harte Reifen eher was fürs Rennen. Aber es ist noch nicht ganz klar. Aber das war so in etwa der Eindruck vom heutigen Freitag.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining (25. Oktober):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:29,165 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,110 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,162

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,195

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,341

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,384

7. Pedro Acosta (E), GASGAS, +0,437

8. Alex Márquez (E), Ducati, +0,448

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,455

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,517

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,518

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,591

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,672

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,692

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 0,834

17. Luca Marini (I), Honda, +0,973

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,033

19. Joan Mir (E), Honda, +1,052

20. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +1,264

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,847

22. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +2,218