Buriram, FP2: Marc Marquez vorne, Martin Dritter

In der wichtigen Standortbestimmung direkt vor den Qualifying-Sitzungen war es erneut Marc Marquez der das Tempo vorgab. Der Gresini-Pilot lag nach einer halben Stunde vor drei GP24 mit Morbidelli, Martin und Bagnaia.

Nach dem aufsehenerregenden Zeittraining der MotoGP mit Marc Marquez an der Spitze und vor den mit Spannungen erwartenden Qualifyings enterten die Piloten die Strecke zum zweiten freien Training. Die 30-minütige Trainingseinheit hat keinen Einfluss auf die Startaufstellung, dient den Fahrern aber als wichtige Lehrstunde über den Zustand von Renngerät und Rennstrecke. Auch Reifenverschleiß und Spritkonsum werden hier akkurat erfasst.

Bei erneut erdrückender Hitze in Buriram, aber unter einer dünnen Wolkendecke gingen erstmals während des 18. Grand Prix der Saison die Blicke in den Himmel. Wetterkapriolen wurden für den Sprint-Samstag aber nicht angekündigt.

Marc Marquez hatte nach dem Zeittraining von einer bereits nahe idealen Abstimmung seiner GP23 gesprochen und weitere Verbesserungen der Rundenzeit in Frage gestellt. Für den Spanier geht es damit nur noch um die Verteidigung seiner außergewöhnlichen Leistung am Freitag.

Die zweite große Botschaft: Nie ging es enger zu – stellenweise hatten sich 18 Piloten in ein Zeitfenster von 0,7 Sekunden gedrückt. Sowohl WM-Tabellenführer Jorge Martin als auch Francesco Bagnaia hatten ebenfalls tadellos gearbeitet und sich problemlos in den Top-5 platziert.

Hinter den unbestrittenen Sieganwärtern Pecco Bagnaia und Marc Marquez sorgte eine GASGAS für eine kleine und frühe Überraschung. Augusto Fernandez, der 2024 noch kein Spitzenresultat vorweisen kann, lag in der frühen FP2-Phase an dritter Stelle.

Als Jorge Martin den Landsmann überholte, lagen die drei führenden Piloten der Weltmeisterschaft auch in Thailand in Front.

Zur Halbzeit der wichtigen Einheit hatten sich die beiden VR46-Racer Bezzecchi und Di Giannantonio dann ebenfalls an Fernandez vorbei und auf die Ränge 4 und 5 gesetzt. Brad Binder, gestern in beiden Session auf Platz 11 geführt wurde, lag auf: 11. Pedro Acosta, der am Freitag als Siebter einen starken Eindruck hinterlassen hatte, lag mit 1,3 Sekunden Rückstand nur an 13. Stelle.

Alle 22 Fahrer kehrten exakt zur Mitte des FP2 zu ihren Mannschaften zurück um sich mit frischen Reifen einen weiteren Eindruck zu verschaffen.

Gut nutzen konnte die zweite Welle auf dem Chang Circuit Jack Miller. Der KTM-Pilot aus Australien verbesserte sich auf Platz 8. Noch steiler ging Acosta mit Position 5.

Yamaha-Ass Fabio Quartararo sprang bis auf die sechste Stelle vor.

Bester Honda-Pilot war am Samstagmorgen Joan Mir auf Platz 12. Der Spanier lag noch vor Ducati-Werkspilot Enea Bastianini (14.).

Die Spitze blieb unveränder mit Marc Marquez. Franco Morbidelli klemmte sich spät an Position 2 vor die beiden Titelfavoriten Martin und Bagnaia. Beeindruckend: Mit seiner 1:29,888 min war «MM93» nur 0,8 Sekunden langsamer als im Zeittraining.

Ergebnisse MotoGP Buriram, FP2 (26. Oktober)

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:29,888 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati +0,171 sec

3. Francesco Bagnaia (I) Ducati, +0,234

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,0293

5. Pedro Acosta (E) GASGAS +0,430

6. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,481

7. Maverick Viñales (E) Aprilia, +0,554

8. Jack Miller (AUS) KTM, +0,564

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,582

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,592

11. Augusto Fernandez (E) GASGAS +0,610

12. Joan Mir (E), Honda, +0,626

13. Alex Márquez (E), Ducati, +0,642

14. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,683

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia +0,785

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,791

17. Johann Zarco (F), Honda, +0,870

18. Brad Binder (ZA) KTM +0,894

19. Luca Marini (I), Honda, +1,143

20. Alex Rins (E) Yamaha, +1,322

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,346

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,954