Yamaha vs. Ducati: Ein Vergleich nach dem Thailand-GP

Yamaha vs. Ducati

Yamaha tut alles dafür, um in der MotoGP den Anschluss an die Spitze wieder zu schaffen. Eine Gegenüberstellung nach dem Buriram-Wochenende fällt für den japanischen Hersteller ernüchternd aus.

Das MotoGP-Wochenende in Thailand diente dazu, die große Herausforderung, die vor Yamaha liegt, um wieder voll konkurrenzfähig zu werden, numerisch zu bewerten. Die Situation ist die gleiche wie bei Honda, aber die Tatsache, dass Fabio Quartararo 2019 in Buriram die Pole-Position holte, bot Anlass für eine Überprüfung: Wie sehr hat sich der Speed von Yamaha seitdem verbessert und wie fällt der Fortschritt im Vergleich mit Ducati aus? Die Zahlen sind sehr beunruhigend für die japanische Marke.

2019 holte Quartararo die Pole-Position mit einer Zeit von 1:29,719 min. Am vergangenen Wochenende qualifizierte sich der Franzose als bester Yamaha-Fahrer mit 1:29,408 min für den sechsten Startplatz.

Die beste Ducati in der Startaufstellung war 2019 die von Danilo Petrucci – er wurde mit 1:30,522 Fünfter. Am vergangenen Samstag fuhr Pecco Bagnaia einen Streckenrekord und holte sich die Pole-Position mit einer Zeit von 1:28,700 min.

Mit anderen Worten: Während sich Yamaha von 2019 bis 2024 um etwas mehr als drei Zehntelsekunden verbesserte, hat sich Ducati im gleichen Zeitraum um 1,822 Sekunden verbessert. Der Unterschied ist erschreckend. Der Vergleich zwischen der Entwicklung der Yamaha M1 und der Ducati Desmosedici fällt für die japanische Marke vernichtend aus.

Das Ergebnis dieses Vergleichs ist, dass Yamaha bei der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit eineinhalb Sekunden auf Ducati aufholen muss – ohne die Weiterentwicklung von Ducati zu berücksichtigen. Ist das überhaupt möglich? Wir sprechen hier von eineinhalb Sekunden!

Ich persönlich habe da meine Zweifel. Ich schließe mich den Worten von Marc Marquez nach dem Rennen am vergangenen Sonntag vollkommen an: «Was glaubst du, warum ich mich entschieden habe, zu Ducati zu wechseln? Ich habe es schon oft gesagt: die Ducati ist das beste Motorrad, und es wird auch in den nächsten zwei Jahren das beste Motorrad sein.» Das heißt, bis sich 2027 das technische Reglement ändert.