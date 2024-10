Vinales: «Habe nicht viel an die Rennen gedacht»

Aprilia-Pilot Maverick Vinales zeigte sich in Malaysia anlässlich der tragischen Ereignisse in seiner spanischen Heimat betroffen. Beim MotoGP-Wochenende auf dem Sepang International Circuit möchte er konstant sein.

Der ansonsten so auskunftsfreudige Maverick Vinales (Aprilia) präsentierte sich am Donnerstag bei der Presserunde vor dem Malaysia-GP nachdenklich. Ihn beschäftigten, wie viele andere Piloten, die schrecklichen Zustände in seiner spanischen Heimat nach den Unwettern. «Diese Woche habe ich nicht viel über die Rennen nachgedacht. Meine Gedanken sind in Valencia. Das ist eine Katastrophe, die Rennen sind nebensächlich», stellte Vinales klar. «Wir sollten für die Familien beten, die ihre Angehörigen und Häuser verloren haben. Eigentlich sollten wir als Letztes an Sepang denken, aber wir sind hier, um Rennen zu fahren.» Soll seiner Ansicht nach das Saisonfinale in Valencia stattfinden? «Das ist eine andere Geschichte. Ich weiß es nicht, wir werden sehen», meinte der 29-Jährige.

Danach ging er auf das bevorstehende MotoGP-Wochenende in Malaysia ein. «Normalerweise ist es eine Strecke, auf der ich schnell bin. Ich versuche schnell und konstant zu sein.»

Letztes Jahr erzielte «Top Gun» auf dem Sepang International Circuit die Ränge 10 und 11 im Sprint und im Grand Prix. Im Februar konnten er und Aprilia bei den Vorsaisontests wertvolle Erfahrungen mit der RS-GP sammeln. «Das Gute ist, dass ich bei den Tests nicht schnell war. Somit ist es nicht schwer, meine Rundenzeiten vom Test an diesem Wochenende zu verbessern», schmunzelte er. «Es ist wichtig, die Saison auf einem guten Level zu beenden. Thailand war eine Ausnahme mit der anderen Reifen-Karkasse. Das wahre Niveau werden wir hier in Sepang sehen. Wir haben hier auch zwei lange Geraden, wo wir etwas verlieren werden», gab Vinales zu bedenken.

In der Gesamtwertung ist Vinales mit 180 Punkten und Rang 7 derzeit bester Aprilia-Fahrer. Auf den Sechsten Pedro Acosta fehlen ihm 17 Punkte, auf Brad Binder 23. Zwei starke Wochenenden werden notwendig sein, um die Saison 2024 noch in den Top-5 zu beenden.

WM-Stand nach 36 von 40 Rennen:

1. Martin, 453 Punkte. 2. Bagnaia 436. 3. Marc Márquez 355. 4. Bastianini 345. 5. Binder 203. 6. Acosta 197. 7. Viñales 180. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 155. 10. Aleix Espargaro 143. 11. Bezzecchi 137. 12. Alex Márquez 136. 13. Quartararo 93. 14. Miller 82. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 48. 18. Nakagami 31. 19. Rins 23. 20. Mir 21. 21. A. Fernández 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12.24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 648 Punkte. 2. KTM 302. 3. Aprilia 276. 4. Yamaha 104. 5. Honda 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 781 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 608. 3. Gresini Racing 491. 4. Aprilia Racing 323. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302. 6. Red Bull KTM Factory Racing 285. 7. Red Bull GASGAS Tech3 218. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 79. 11. Repsol Honda Team 35.