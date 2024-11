Aspar-Team: Spendenaktion für Valencia-Opfer

Das Aspar-Team, das 2024 mit David Alonso vorzeitig den WM-Titel in der Moto3-Klasse gewinnen konnte, hat eine Spendenaktion für die Opfer der verheerenden Überschwemmungen in Valencia ins Leben gerufen.

Das Aspar-Team von Jorge Martinez stammt selbst aus Valencia und hat auf der Website von «gofundme» eine Spendenaktion für die Opfer der Umweltkatastrophe gestartet.

«Valencia und seine Bürger erleben derzeit eine der größten Herausforderungen der jüngeren Geschichte. Die umliegenden Gebiete der Stadt befinden sich aufgrund von starken Regenfällen und Sturzfluten in einer schweren Krise. Tausende Familien haben ihre Häuser, Geschäfte und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Trinkwasser und Strom verloren. Wir vom Aspar-Team haben in Zusammenarbeit mit gofundme diese Kampagne ins Leben gerufen, um die Betroffenen zu unterstützen und den Bedürftigsten Soforthilfe und Hoffnung zu geben. Jede Spende ist durch unsere Garantie abgesichert, dass die Gelder direkt an die von dieser Krise Betroffenen gehen», heißt es in einem offiziellen Statement des Teams.

Weiter betont das Team: «Unsere Freunde und Nachbarn brauchen uns jetzt mehr denn je. Dringend benötigt werden: Lebensmittel und Trinkwasser, Notunterkünfte, Medikamente, Transportmittel für die Betroffenen und Hilfsgüter.»

Auf der Website von «gofundme» kann jeder seine Spende abgeben.

In der Motorrad-Weltmeisterschaft ist das Aspar-Team in den Klassen Moto2, Moto3 und MotoE vertreten. 2024 konnte das Team vorzeitig den Titel in der Moto3-Klasse mit David Alonso gewinnen. Die große WM-Feier zu Ehren des überragenden David Alonso wurde bereits abgesagt.