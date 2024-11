Sepang, Q2: Bagnaia mit Rekordrunde – Martin auf 2

Als Steigerung des Q1 lieferten sich Pecco Bagnaia und Jorge Martin ein episches Duell um den besten Startplatz. Als dem Pramac-Ass Martin Platz 1 sicher schien, schlug der Weltmeister nochmals zurück.

Mit einer Sensationsrunde hatte sich LCR-Honda-Ass Johann Zarco in die entscheidende zweite Qualifying-Sitzung torpediert. KTM-Werksfahrer Brad Binder war die zweitbeste Zeit im Q1 gelungen. Damit machten sich fünf Ducati, zwei Yamaha, zwei KTM, eine Aprilia und eine Honda auf die Jagd nach der Bestzeit.

Weltmeister Pecco Bagnaia wurde zunächst seiner Favoritenrolle gerecht und sorgte mit der ersten Bestzeit für Freude bei der Werksmannschaft. Nur Sekunden später war es dann aber Jorge Martin, der für noch größeres Erstaunen sorgte. Die #89 hämmerte die ersten 1:56er-Runden in die Strecke. Der alte Rekord von Bagnaia war damit um fast eine Sekunde unterboten.

Enea Bastianini gelang zunächst Platz 3 vor Marc Marquez, der sich in der ersten Sequenz effizient hinter Pecco Bagnaia eingereiht hatte. Hinter Franco Morbidelli war Fabio Quartararo für Platz 6 eine 1:57,7 min gelungen. Der Franzose war damit dennoch 1,2 Sekunden hinter dem überragenden WM-Spitzenreiter aus Madrid.

Niemand glaubte an eine Verbesserung der Bestzeit. Außer Francesco Bagnaia. Der #1 gelang drei Minuten vor Ende des Q2 die Traumrunde des Events. Mit einer unfassbaren 1:56,337 holte sich der Weltmeister den ersten Startplatz.

Jorge Martin unternahm alles, um sich die Pole zurückzuholen – war aber nicht in der Lage nochmals nachzulegen. Die beiden WM-Führenden dominierten das Feld: Startplatz 3 ging mit fast einer Sekunde Rückstand an eine Ducati GP23. Alex Marquez bestätigte seine gute Form und bekam als Dank den letzten Platz in Reihe 1. Franco Morbidelli (4.), Marc Marquez (5.) und Enea Bastianini (6.) werden die Startreihe 2 bestücken.

Jack Miller gelang die siebte Zeit vor den beiden Yamaha-Racern Fabio Quartararo und Alex Rins. Brad Binder als Zehnter wird die vierte Startreihe anführen. Johann Zarco, der nochmals eine 1:57er-Runde schaffte, kam damit nicht über die elfte Position hinaus. Maverick Vinales musste sich im Q2 hinten anstellen.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Qualifying 2 (1. November):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati, 1:56,336 min

2. Jorge Martín (E) Ducati, +0,216 sec

3. Alex Marquez (E) Gresini Ducati, +0,938

4. Franco Morbidelli (I), Ducati +0,942

5. Marc Marquez (E) Ducati, +0,964

6. Enea Bastianini (I) Ducati +1,029

7. Jack Miller (AUS) KTM, +1,221

8. Fabio Quartararo (F) Yamaha, +1,255

9. Alex Rins (E) Yamaha, +1,389

10. Brad Binder (ZA) KTM, +1,545

11. Johann Zarco (F) Honda, +1,634

12. Maverick Vinales (E) Aprilia, +1,709