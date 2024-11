MotoGP Sepang, Q1: Honda sorgt für Überraschung

Johann Zarco (LCR Honda) und Brad Binder (Red Bull KTM) schafften am Samstagvormittag auf dem Sepang International Circuit in Malaysia den Einzug ins zweite MotoGP-Qualifying.

Während die Top-10 des Zeittrainings direkt ins Qualifying 2 einziehen, müssen alle anderen den Umweg über das Q1 gehen, aus dem nur die beiden Schnellsten noch ins Q2 aufrücken.



Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) und Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) waren im Zeittraining in Sepang am Freitagnachmittag eine knappe Zehntelsekunde zu langsam und wurden Elfter und Zwölfter, sie hatten die besten Aussichten für den Einzug ins Q2.

In der 15-minütigen Q1-Session am Samstagvormittag, Malaysia ist gegenüber MEZ sieben Stunden voraus, sorgte Bezzecchi mit 1:57,974 min für die erste nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Am Freitag war Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) mit 1:57,679 min der Beste.

Im zweiten Versuch stürzte Augusto Fernandez (KTM) in Kurve 6, während Johann Zarco (Honda) und Aleix Espargaro (Aprilia) Probleme mit ihren Motorrädern hatten.

Eine Minute vor Schluss übernahm Brad Binder mit 1:57,800 min die Führung, der KTM-Werksfahrer wurde aber überraschend noch von Johann Zarco auf der LCR-Honda überrumpelt, der mit 1:57,635 min die bis dahin schnellste Runde des Wochenendes fuhr.

Acosta und Bezzecchi schieden als Dritter und Vierter knapp aus, VR46-Ersatz Andrea Iannone ließ als Siebter erstaunliche fünf Gegner hinter sich.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Qualifying 1 (2. November):

1. Johann Zarco (F), Honda, +1:57,635 min

2. Brad Binder (ZA), KTM, +0,165 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,204

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,234

5. Raúl Fernandez (E), Aprilia, +0,388

6. Aleix Espargaro (E), Aprilia +0,471

7. Andrea Iannone (I), Ducati, +0,548

8. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,665

9. Luca Marini (I), Honda, +0,885

10. Joan Mir (E), Honda, +0,983

11. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,371

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,628

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati

2. Jorge Martín (E), Ducati

3. Enea Bastianini (I) Ducati

4. Maverick Viñales (E), Aprilia

5. Alex Márquez (E), Ducati

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha

7. Franco Morbidelli (I), Ducati

8. Alex Rins (E), Yamaha

9. Jack Miller (AUS) KTM

10. Marc Márquez (E), Ducati