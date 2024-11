FP2 in Malaysia: Bagnaia wieder vor Jorge Martin

Die wichtige zweite freie Trainingseinheit vor dem Qualifying der Königsklasse war ein Abziehbild der Action vom Freitag. Pecco Bagnaia war nur wenig schneller als Pramac-Pilot Jorge Martin. Quartararo mit Platz 3.

Nach einem sehr verspannten Freitag in Sepang, der von der Betroffenheit über die Ereignisse in Spanien und zugleich von den Debatten über ein mögliches Finale der Weltmeisterschaft mitbestimmt, gingen die MotoGP-Piloten am Samstagmorgen entspannter auf die Strecke.

Am späten Abend (in Sepang) hatte die Nachricht über eine Absage des Finales in Valencia für Klarheit gesorgt. Gleichzeit wurde auch bestätigt, dass die beiden Schlussrennen an einer anderen Rennstrecke ausgetragen werden.

Im Tagesgeschäft um die Rangordnung in der MotoGP-Königsklasse ging es im FP2 um die Bestätigung der Rennabstimmung. Alle 22 Piloten verließen deshalb die Boxengasse mit dem potenziellen Rennreifen, dem Medium-Slick Hinterreifen von Michelin – begleitet von einer gewissen Wetterunklarheit. Denn in den beiden Sitzungen der Moto3 und Moto2 hatten kurze Schauern die Piloten eingebremst. Regen auch im Verlauf des FP2 war nicht auszuschließen.

Der Freitag stand einmal mehr im Zeichen der ersten Ducati Brigade. Mit Pecco Bagnaia, Jorge Martin und Enea Bastianini hatten drei GP24 das Tempo vorgegeben. Marc Marquez, der die Piste in Sepang nicht zu seinen Freunden zählt, hatte sich als Zehnter nur mit Mühe direkt in das später stattfindende Q2 gefahren.

Im FP spielten die Ducati Asse zunächst keine Rolle. Mit Fabio Quartararo, Jack Miller und Pedro Acosta lagen eine Yamaha und zwei KTM in Führung. Zur Halbzeit der kompakten Trainingseinheit war es dann aber wieder Pecco Bagnaia, der mit einer 1:58,6 das Kommando übernahm. Der Italiener war damit eine halbe Sekunde schneller als Tabellenführer Jorge Martin auf Rang 7.

Mit größerem Erfahrungsschatz veränderte sich das Bild kurz vor dem Qualifying nur wenig. Bei aus Sicht der Aktiven, glücklicherweise trockener Piste hatt das Abschlussbild durchaus Ähnlichkeit mit den Ergebnissen am ersten Trainingstag.

Als nach einer 30 Minuten abgewunken wurde, hatte Weltmeister Bagnaia seinen Ambitionen mit der Bestzeit bestätigt. Nur knapp dahinter – Jorge Martin. Der Pramac-Pilot war in der vorletzten Runde bis auf 0,1 sec an die Bestzeit herangekommen.

Platz 3 ging an den überzeugenden Yamaha-Piloten Fabio Quartararo vor Pedro Acosta und Aprilia-Ass Maverick Vinales.

Ergebnisse MotoGP Sepang, FP2 (2. November)

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati, 1:58,658 min

2. Jorge Martín (E) Ducati, +0,104 sec

3. Fabio Quartararo (F) Yamaha, +0,107

4. Pedro Acosta (E) GASGAS, +0,157

5. Maverick Vinales (E) Aprilia, +0,138

6. Jack Miller (AUS) KTM, +0,264

7. Marc Marquez (E) Ducati, 0,335

8. Alex Rins (E) Yamaha, +0,376

9. Enea Bastianini (I) Ducati +0,388

10. Franco Morbidelli (I), Ducati +0,407