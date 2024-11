Andrea Iannone (19.): «Der König für fünf Runden» 02.11.2024 - 20:31 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Keine Blamage: Andrea Iannone schlägt sich tapfer als MotoGP-Ersatz für «Diggia»

Ducati-VR46-Ersatpilot Andrea Iannone sorgte auch an seinem zweiten Fahrtag mit der Ducati Desmodedici für freudige Gesichter in der Teamgarage und auf den großen Tribünen in Sepang. Platz 19 im Sprint für den «Maniac».