Platz 5: Pedro Acosta überzeugte mit Zurückhaltung

GASGAS-MotoGP-Pilot Pedro Acosta ging kein unnötiges Risiko ein. Er beendete das Sepang-Rennen auf Position 5 und ärgerte sich über unnötige Stürze im Laufe der Saison. Das neue Aero-Paket gefällt dem Rookie besonders.

KTM-Ass Pedro Acosta brachte beim Sepang-Rennen wichtige Punkte für den österreichischen Hersteller ein. Mit einer starken Aufholjagd sicherte sich der Rookie nach einem schwierigen Qualifying und Startplatz 13 schließlich den fünften Rang und ist damit aktuell der bestplatzierte KTM-Pilot in der Gesamtwertung. Auf Sieger Francesco Bagnaia(Ducati) verlor er 13,699 Sekunden, während Rang 4 lange in Reichweite war.

Gleich nach dem Neustart gelang es ihm, sich schnell nach vorne zu arbeiten und bereits in der ersten Runde unter die Top-10 zu fahren. Doch Acosta musste auf dem Weg nach vorn wertvolle Zeit hinter Fahrern wie Maverick Vinales (Aprilia), Fabio Quartararo und Alex Rins(beide Yamaha) lassen, was seinen Vorstoß nach vorne verlangsamte.

Als er schließlich an Alex Marquez (Ducati) herankam, machten sich Schwierigkeiten bemerkbar: «Als ich ihn eingeholt habe, ist die Temperatur des Vorderreifens in die Höhe geschossen. Ab dann wurde es schwierig, das zu kontrollieren», erklärte Acosta. Fünf Runden vor Schluss sorgte ein Beinahe-Sturz in der letzten Kurve für einen kurzen Schreckmoment. Er entschied sich daraufhin, den fünften Platz sicher ins Ziel zu bringen.

Während er in der vergangenen Saison oft versucht hatte, mit Gewalt in die Nähe der Top-3 zu kommen und dabei die Kiesbetten der Welt kennenlernte, zeigte er sich in Sepang deutlich besonnener. «Tragt Platz 5 für jede Strecke ein, auf der ich gestürzt bin. Das sind viele Punkte, die mir in dieser Saison fehlen. Manchmal muss man sich zurückhalten», reflektierte Acosta seine Herangehensweise.

Ein weiterer Schlüsselfaktor für ihn war der Vergleich zweier unterschiedlicher Verkleidungen an der KTM RC16. Die Variante, die er im Rennen einsetzte, gefiel ihm besser als die des Sprints: «Ich war mit der aktuellen Aero in der Lage, zu überholen.»

Durch seinen fünften Platz beim Malaysia-Grand-Prix hat Pedro Acosta den fünften Rang in der WM-Wertung zurückerobert; liegt mit 209 Punkten vor seinem KTM-Teamkollegen Brad Binder. Beim Finale in Barcelona steht für den 20-Jährigen der Titel des besten KTM-Piloten der Saison auf dem Spiel.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Rennen (3. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 19 Runden in 38:04,563 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,141 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,484

4. Alex Marquez (E), Ducati, +12,230

5. Pedro Acosta (E), KTM, +13,699

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,245

7. Maverick Vinales (E), Aprilia, +19,447

8. Alex Rins (E), Yamaha, +20,611

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,994

10. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,174

11. Johann Zarco (F), Honda, +25,625

12. Marc Marquez (E), Ducati, +27,276

13. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +27,604

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,949

15. Luca Marini (I), Honda, +28,838

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +38,847

17. Andrea Iannone (I), Ducati, +47,599

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +48,956

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 5 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 14 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 19 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.