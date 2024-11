Alex Marquez zu Miller-Crash: «Nichts zu machen»

Alex Marquez fuhr in Sepang zweimal auf Platz 4

Beim Unfall in der ersten Runde war Alex Marquez ganz nah dran, hatte eine Berührung mit Binder. Alex Marquez wurde später Vierter und zog ein positives Fazit vom Wochenende und erklärt, warum ihm die Strecke liegt.

Knapp am Crash vorbei – und am Ende Vierter im GP!

Nach nicht mal einer Runde war der Malaysia-GP unterbrochen: Wegen eines schweren Crashs von Brad Binder, Jack Miller und Fabio Quartararo schwenkten die Streckenposten die Rote Flagge. Jack Miller musste auf der Strecke behandelt werden. Gut 20 Minuten nach dem ersten Start der Neustart – und die GP-Verkürzung von 20 auf 19 Runden.

Beim Unfall, der zur Unterbrechung führte, war Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez ganz nah dran. Er erzählt: «Ich war in der Kurve, Marc (Marquez, Anm.) hat mich überholt, ich bin der Linie gefolgt und dann habe ich einen Kontakt gespürt. Ich glaube, es war Brad, der das Gefühl verloren hat und so diesen Crash ausgelöst hat. Aber da war nichts zu machen. Es war unmöglich, das zu kontrollieren.»

Zum Glück wurde keiner der beteiligten Fahrer schwerer verletzt, Quartararo konnte das Rennen sogar als Sechster beenden. Binder war schnell in der Box, auch Miller konnte nach längerer Behandlung schließlich zu Fuß den Rückweg antreten.

Alex Marquez konnte sich auch im zweiten Start behaupten, wurde am Ende Vierter. Der Spanier: «Es war ein sehr positives Wochenende. Zweimal Platz 4 ist sehr gut. Realistisch wären zwei fünfte Plätze gewesen. Aber man muss da sein und die Rennen beenden. Ich bin froh, wieder da zu sein und in einer guten Stimmung zu fahren.» Im Sprint war Pecco Bagnaia an der Spitze rausgecrasht, diesmal Alex Marquez‘ Bruder Marc. Alex Marquez profitierte jeweils.

Insgesamt stimmte aber einfach das Gesamtpaket auf der Strecke in Sepang. Marquez: «Ich tue mich auf manchen Strecken schwerer, das Limit der Reifen zu finden. Das fällt mir hier leichter. Ich habe das hier gut unter Kontrolle. Hier ist man viel auf der Bremse und muss den Spin kontrollieren. Deswegen bin ich hier schnell.»

Die Lücke auf Acosta hinter ihm konnte er problemlos halten. Marquez: «Ich hatte eine Runde einen Fehler drin und wusste dann, ich muss pushen. Als er mich dann aber nicht überholt hat, wusste ich, dass sein Vorderreifen zu heiß wäre. Das Podium wirkte so nah, aber Enea hatte das gewisse Etwas mehr.»

Ergebnisse MotoGP Sepang, Rennen (3. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 19 Runden in 38:04,563 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,141 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,484

4. Alex Marquez (E), Ducati, +12,230

5. Pedro Acosta (E), KTM, +13,699

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,245

7. Maverick Vinales (E), Aprilia, +19,447

8. Alex Rins (E), Yamaha, +20,611

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,994

10. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,174

11. Johann Zarco (F), Honda, +25,625

12. Marc Marquez (E), Ducati, +27,276

13. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +27,604

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,949

15. Luca Marini (I), Honda, +28,838

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +38,847

17. Andrea Iannone (I), Ducati, +47,599

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +48,956

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 5 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 14 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 19 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.