Alex Rins (8.): «Das macht uns jetzt besser»

Yamaha-Werksfahrer Alex Rins sorgte am MotoGP-Sonntag in Malaysia mit Rang 8 für ein gutes Team-Ergebnis und sprach auch über seinen Raketenstart beim ersten Startversuch.

Alex Rins (Yamaha) schaffte mit Rang 8 im MotoGP-Hauptrennen in Sepang nicht nur ein persönliches Saison-Highlight, sondern vervollständigte damit auch das starke Ergebnis der M1-Fahrer – Teamkollege Fabio Quartararo beendete den Grand Prix auf Platz 6. Auf den Franzosen fehlten Rins im Ziel etwas mehr als vier Sekunden.

Rins nahm das Rennen von Startposition 9 in Angriff, fiel dann auf Platz 10 zurück, ehe er durch die Ausrutscher von Marc Marquez (Gresini Ducati) und Franco Morbidelli (Pramac Ducati) auf Rang 8 nach vorne gespült wurde. Am Ende konnte er sich vor Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) und Augusto Fernandez (GASGAS) halten. «Es war gut und besser. Nicht fantastisch – fantastisch sind Pecco oder Martin», lachte Rins, der sich in der anschließenden Medienrunde gut gelaunt präsentierte.

Zu seinem Rennen sagte der Spanier: «Wir sind innerhalb unserer Möglichkeiten geblieben und haben einen Schritt nach vorne gemacht – es war das beste Yamaha-Ergebnis. Ich habe mich bereits am Samstag gut gefühlt auf dem Bike. Leider gab es nach dem ersten Start die rote Flagge – da hatte ich einen unglaublichen Start und habe mit Marc gekämpft. Im Rennen habe ich versucht, die Reifen gut zu kontrollieren. Wir müssen uns ansehen, warum unser Reifenverschleiß immer noch recht hoch ist.»

In Sepang schafften es beide Yamaha-Asse in das wichtige Q2 – zum ersten Mal in der Saison 2024. In welchen Bereichen konnte Yamaha die M1 verbessern? «Aus meiner Sicht würde ich sagen, es ist die Elektronik – das macht uns jetzt besser. Wir haben mehr Kontrolle, vor allem wenn es um die Motorbremse geht», erklärte der 28-Jährige. Zum anstehenden Saisonfinale in Barcelona meinte Rins: «Montmelo ist eine Piste mit sehr wenig Grip, da haben wir noch große Probleme. Wir werden sehen, wie es dort läuft.»

Ergebnisse MotoGP Sepang, Rennen (3. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 19 Runden in 38:04,563 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,141 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,484

4. Alex Marquez (E), Ducati, +12,230

5. Pedro Acosta (E), KTM, +13,699

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,245

7. Maverick Vinales (E), Aprilia, +19,447

8. Alex Rins (E), Yamaha, +20,611

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,994

10. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,174

11. Johann Zarco (F), Honda, +25,625

12. Marc Marquez (E), Ducati, +27,276

13. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +27,604

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,949

15. Luca Marini (I), Honda, +28,838

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +38,847

17. Andrea Iannone (I), Ducati, +47,599

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +48,956

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 5 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 14 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 19 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.